Krakowski Festiwal Filmowy: Muzyczna mapa świata

Oscarowa muzyka filmowa, fiński punk rock, etiopski funk, free jazz i pop oraz radziecka muzyka elektroniczna - to dźwięki i ich historie, które zobaczymy na dużym ekranie podczas 58. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Kadr z filmu "George Michael: Wolność. Wersja reżyserska" /materiały prasowe

Już po raz szósty dokumenty muzyczne z całego świata zmierzą się o nagrodę Złotego Hejnału w najmłodszym konkursie Krakowskiego Festiwalu Filmowego - Międzynarodowym Konkursie Dokumentów Muzycznych DocFilmMusic.



"Wielkie gwiazdy muzyczne są często producentami swoich filmowych portretów. W tegorocznym konkursie mamy do czynienia z nowym zjawiskiem. Muzycy sami reżyserują filmy o sobie. Ile w tym filmach autokreacji i unikania wstydliwych wątków biografii będziecie państwo mogli ocenić oglądając filmy podpisane przez George’a Michaela i Josha Homme" - podkreśla Krzysztof Gierat, dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Wśród filmów konkursowych znalazły się aż dwie polskie produkcje. Jedna z nich, "Koncert na dwoje" Tomasza Drozdowicza, zostanie zaprezentowana podczas uroczystej ceremonii otwarcia Festiwalu. Film jest intymnym portretem charyzmatycznego dyrygenta, kompozytora i pianisty Jerzego Maksymiuka oraz jego żony Ewy. Pośród dźwięków partytur i rozlicznych podróży rysuje się obraz szczególnej relacji dwojga mocnych charakterów.

Drugi polski film w konkursie to "Ethiopiques - Muzyka duszy" Macieja Bochniaka, porywająca opowieść o najpiękniejszych czasach w historii Etiopii - swingujących latach 70. Ale to też opowieść o miłości do muzyki, która połączyła trzech niezwykłych bohaterów na trzech odległych kontynentach. Podróż przez muzyczny świat na tle czerwonej burzy komunizmu, próbującej zniszczyć twórców oraz ich muzykę, uznaną przez krytyków za jedną z najoryginalniejszych odmian funky/jazzu na świecie - Ethiopiques.

Kolejnym dokumentem o niezwykłym muzycznym zjawisku, zawieszonym w szczególnej rzeczywistości kulturowej jest "Era of Dance" (reż. Viktors Buda), który opowiada o inwazji elektronicznej muzyki tanecznej w krajach Związku Radzieckiego. Rewolucja muzyczna połączyła dwie strony żelaznej kurtyny w drugiej połowie lat 80. za sprawą tajemniczej postaci i jej nieznanej powszechnie historii, której świadkami byli sowieccy pionierzy kultury rave.

Filmy od lat cieszące się szczególną uwagą selekcjonerów to takie, w których na pierwszym planie jest człowiek i jego intymna i niebanalna historia. Jednym z najbardziej wyrazistych portretów tegorocznej selekcji DocFilmMusic jest "Ryuichi Sakamoto: Koda" (reż. Stephen Nomura Schible). To portret wybitnego japońskiego kompozytora Ryuichi Sakamoto, zdobywcy Oskara za muzykę do filmu “Ostatni cesarz", ale także opowieść o człowieku, dla którego wszystko jest muzyką, więc nawet w obliczu poważnych życiowych trudności wyrusza w kolejną muzyczną podróż.



Zdjęcie Kadr z filmu "Ryuichi Sakamoto: Koda" / materiały prasowe

"Ballada o Shirley Collins" (reż. Rob Curry, Tim Plester) rejestruje powrót piosenkarki, która wiele lat temu straciła głos. Jej walka z sobą i rejestracja nowego albumu wpisane zostały w pejzaż brytyjskiej prowincji dzięki subtelnemu użyciu filmowych środków.

"George Michael: wolność. Wersja reżyserska" (reż. George Michael, David Austin) to opowiedziana głosem samego bohatera historia życia artysty z okresu wydania słynnego albumu “Listen Without Prejudice". Autoportret przepełniony jest bolesnymi wątkami miłości, straty, problemów zawodowych, ale przede wszystkim ukazuje wyboistą drogę do sławy ze wszystkimi jej konsekwencjami. W opowiedzianej jeszcze za życia artysty podróży, bohaterowi towarzyszą inne wybitne postaci popkultury.

W dokumencie "American Valhalla" (reż. Andreas Neumann, Josh Homme) śledzimy natomiast inne legendy muzycznego świata, niekwestionowane gwiazdy amerykańskiego rocka: Iggiego Popa i frontmana Queens of the Stone Age, współreżysera filmu Josha Homme. Film opowiada o niezwykłej muzycznej współpracy, której owocem jest powstały na kalifornijskiej pustyni, jeden z najlepszych albumów 2016 roku, a także wyjątkowy występ w Royal Albert Hall, będący zwieńczeniem wspólnej trasy koncertowej.

Kolejny intrygujący portret, a także hołd złożony wielkiemu muzykowi to "Otwarta przestrzeń - spotkać Johna Abercrombie" (reż. Arno Oehri). W dokumencie poznajemy z bliska legendarnego jazzmana zmarłego w sierpniu 2017. Subtelnej opowieści, tworzącej bardzo intymny obraz artysty, towarzyszy równie klimatyczna muzyka, którą dzięki opowieściom bohatera, odkrywamy na nowo.

Twórcy filmu "Wojaże punków" (reż. Jukka Kärkkäinen, Jani-Petteri Passi) dokumentowali ostatnie lata zespołu punkrockowego Pertti Kurikan Nimipäivät, co złożyło się na pełną wzlotów i upadków historię jednego z najbardziej niezwykłych fińskich projektów muzycznych. Wśród niepełnosprawnych intelektualnie członków zespołu wybuchają namiętności i konflikty, a muzyczna pasja pomaga w przezwyciężaniu własnych słabości.

Zdjęcie Kadr z filmu "Z muzyką w ciszę" / materiały prasowe

Bohaterem dokumentu "Z muzyką w ciszę" (reż. Farshid Akhlaghi) jest Peter Roberts, który przez ponad 20 lat wykonuje jeden z najbardziej niezwykłych zawodów na świecie. Jego praca polega na towarzyszeniu ludziom w ich ostatnich chwilach. Grając na harfie pomaga umierającym odejść w spokoju, gdy często wszyscy wokół chcą by zostali. Będąc jedynym australijskim tanatologiem, staje przed decyzją przejścia na emeryturę.

Międzynarodowy konkurs DocFilmMusic po raz pierwszy odbył się w 2013 roku, jako odpowiedź na wyjątkową popularność cyklu "Dźwięki muzyki", który co roku w ramach Krakowskiego Festiwalu Filmowego prezentowany jest w plenerowym Kinie pod Wawelem.

58. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach 27 maja - 3 czerwca 2018 roku.