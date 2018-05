Krakowski Festiwal Filmowy: Kino pod gwiazdami

Film, muzyka i kinowy ekran u stóp wawelskiego wzgórza - jak co roku Krakowski Festiwal Filmowy zaprasza na cykl "Dźwięki muzyki", prezentowany od 28 maja do 1 czerwca po zmroku w plenerowym Kinie pod Wawelem.

Kadr z filmu "Jesteś Bogiem" /materiały prasowe

"Dźwięki muzyki" to sekcja, która już na stałe wpisała się w pejzaż Krakowskiego Festiwalu Filmowego. W tym roku w Kinie pod Wawelem zaprezentowane zostaną polskie filmy muzyczne z różnych epok.

"To będą bardzo różne style filmowe i gwiazdy różnych generacji, ale połączy nas muzyka, która nie przebrzmi nigdy. Zaczniemy jeszcze przed wojną, a na ekranie pojawią się kolejno Loda Niemirzanka, Danuta Szaflarska i Jerzy Duszyński, Magdalena Zawadzka oraz zespoły Skaldowie i Niebiesko-Czarni, Jan Piechociński i Zbigniew Zamachowski wraz z grupą Maanam, a na koniec Marcin Kowalczyk, Tomasz Schuchardt i Dawid Ogrodnik w rolach muzyków kultowej grupy Paktofonika" - mówi Krzysztof Gierat, dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Program Kina pod Wawelem

ul. Powiśle 11, od 28 maja (poniedziałek) - 1 czerwca 2018 (piątek), godz. 21.30

28 maja, poniedziałek

"Ada, to nie wypada!", reż. Konrad Tom, 1936, 82’

Ada jest radosna, pełna życia i odrobinę niesforna. Ojciec wysyła ją do internatu w innym mieście, by nauczyła się tam manier i tego, co jej wypada. W międzyczasie planuje też jej ślub z młodym synem hrabiego. Adzie jednak nie w smak wychodzić za mąż za kogoś, kogo nie zna.

29 maja, wtorek

"Zakazane piosenki", reż. Leonard Buczkowski, 1946, 97’

"Zakazane piosenki" to pierwszy polski film fabularny, który trafił do kin po II wojnie światowej; początkowo miał być tylko dokumentem. Jego bohaterem są piosenki i uliczne przyśpiewki, które towarzyszyły ludziom w czasie okupacji hitlerowskiej, humorem oswajając przerażającą rzeczywistość.

30 maja, środa

"Mocne uderzenie", reż. Jerzy Passendorfer, 1966, 78’

Dzień ślubu Kuby i Majki miał być wyjątkowy. Niestety tuż przed ceremonią obca dziewczyna wyzywa pana młodego od bigamistów. Na nic tłumaczenia Kuby, że musiała go z kimś pomylić. Chłopak postanawia więc odnaleźć swojego sobowtóra, który okazuje się gwiazdą big-beatu.

31 maja, czwartek

"Wielka majówka", reż. Krzysztof Rogulski (PL), 1981, 86’

Podobno pierwszy milion trzeba ukraść - to właśnie robi szesnastoletni Rysiek po ucieczce z domu dziecka. Na dworcu w Warszawie zaprzyjaźnia się z Julkiem i razem zaczynają żyć jak milionerzy: najlepsze ubrania, samochody, hotelowe apartamenty. Nic jednak nie trwa wiecznie, a tym bardziej pieniądze...

1 czerwca, piątek

"Jesteś Bogiem", reż. Leszek Dawid, 2012, 123’

Opowieść o polskim hip-hopie, branży muzycznej i blokowiskach końca lat 90. To jednak nie tylko oparta na faktach historia grupy Paktofonika, ale także studium zmagania się z rzeczywistością, która zaczyna cię przerastać. I nie pomaga nawet to, że "jesteś bogiem, tylko uświadom to sobie, sobie".