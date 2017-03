Krakowski Festiwal Filmowy: Fokus na Niemcy

Każdego roku gościem specjalnym Krakowskiego Festiwalu Filmowego jest kinematografia wybranego kraju. Tym razem duża część festiwalowego programu poświęcona będzie filmowej twórczości naszych zachodnich sąsiadów. W ramach sekcji “Fokus na Niemcy" zaprezentowane zostaną najnowsze filmy dokumentalne i krótkometrażowe oraz program dla dzieci i młodzieży, a także wybór filmów studenckich. Przedstawiciele branży filmowej Niemiec i Polski spotkają się na wspólnej konferencji.

Jednym z filmów pokazywanych w sekcji Fokus na Niemcy będzie dokument "Brat Jacob" /materiały prasowe

- Niemieckie filmy znajdą się także w trzech konkursach międzynarodowych. To bardzo mocna kinematografia, w tym roku zgłoszono stamtąd 332 tytuły. Czas najwyższy, by do niej wrócić. Po raz pierwszy prezentowaliśmy niemieckie dokumenty w roku 2008 i to właśnie ówczesna Panorama kina niemieckiego stała się początkiem prezentacji narodowych kinematografii, ale już w rozszerzonej formule, z forum producenckim, warsztatami i konferencją branżową, co powinno sprzyjać wspólnym przedsięwzięciom produkcyjnym - mówi Krzysztof Gierat, dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

W programie głównym sekcji “Fokus na Niemcy" znajdzie się 7 pełnometrażowych dokumentów. Zgodnie z tendencją, która dotyczy także polskich twórców, niemieckie filmy powstają na całym świecie. Dzięki temu, zaprezentowane w ramach Festiwalu tytuły ukażą pełen wachlarz fascynujących tematów, różnorodnych bohaterów, a także rozmaitych filmowych spojrzeń ich twórców.

“Obietnica" (reż. Marcus Vetter i Karin Steinberger) to historia namiętności i zbrodni, która w 1985 roku wstrząsnęła społecznością stanu Virginia. To także opowieść o pierwszym transmitowanym procesie w Stanach Zjednoczonych okiem jego uczestników i samych skazanych. Więźniowie są też głównymi bohaterami filmu “Opowieści śpiewaków i morderców" (reż. Stefan Eberlein). Dokument ukazuje niezwykłe zjawisko organizowanego z rozmachem krajowego konkursu Kalina Czerwona (od tytułu wybitnego filmu Wasilija Szukszyna), w którym osadzeni z terenu całej Rosji wyśpiewują sobie drogę do zwycięstwa piosenkami o tęsknocie, wojnie, miłości i przebaczeniu.

Dwa z festiwalowych filmów powstały na Bliskim Wschodzie i oba dotykają konfliktów w tamtym rejonie. Reżyserka dokumentu “Święte ZOO", Katharina Waisburd oferuje nowe, oryginalne spojrzenie na temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Wnikliwie obrazuje pełne przyjaźni, choć niepozbawione napięć relacje żydowskich i muzułmańskich pracowników ogrodu zoologicznego w Jerozolimie. Natomiast “Dil Leyla" (reż. Asli Özarslan) przedstawia inspirujące losy najmłodszego burmistrza Turcji, a zarazem charyzmatycznej kobiety, Leyli Imret, która w wieku 26 lat obejmuje stanowisko w niewielkim mieście, Cizre, w samym sercu kurdyjskiego ruchu oporu.

Filmy "Szczęściarz" i "Brat Jacob" to z kolei bardzo intymne spojrzenia twórców na ich najbliższych. W dokumencie “Brat Jacob" reżyser Eli Roland Sachs podejmuje próbę zrozumienia decyzji swojego brata, który parę lat wcześniej pod wpływem lektury koranu postanowił przejść na Islam. Reżyserka Carolin Genreith, córka bohatera filmu “Szczęściarz", szuka natomiast odpowiedzi na pytanie co tak naprawdę kryje się pod relacją jego ojca z młodszą od niego o trzydzieści lat Tajką.

Na szczególną uwagę zasługuje najnowsza produkcja wybitnego ukraińskiego dokumentalisty, Siergieja Łoźnicy, wielokrotnego zdobywcy najwyższych laurów Krakowskiego Festiwalu Filmowego. “Austerlitz" to skłaniający do głębokiej refleksji obraz, będący obserwacją współczesnych turystów odwiedzających miejsce pamięci ofiar holokaustu. Grand Prix festiwalu w Lipsku.

Partnerami sekcji “Fokus na Niemcy" są Konsulat Generalny Niemiec w Krakowie, Goethe-Institut w Krakowie, German Films, Dom Norymberski, festiwal DOKLeipzig oraz Krakowski Park Technologiczny.

57. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach 28 maja - 4 czerwca 2017.