"Kraina lodu": "Let It Go" plagiatem"?

Disney został pozwany za piosenkę z "Krainy Lodu". Jaime Ciero uważa, że utwór "Let It Go" jest plagiatem jego numeru "Volar".

Demi Lovato ma się czego obawiać? /materiały prasowe

Chilijski artysta złożył pozew przeciwko Demi Lovato, Idinie Menzel i wytwórni Disney. Według muzyka skopiowano linię melodyczną i tekst jego utworu z 2008 roku.



Ciero żąda podziału zysków ze słynnego filmu.

Przypomnijmy, że utwór "Let It Go" otrzymał w 2014 roku Oscara w kategorii najlepsza piosenka. Najważniejszą w świecie filmowym statuetką nagrodzeni zostali też twórcy "Krainy lodu", wyróżnionej jako najlepsza animacja.

Po dwóch krótkometrażówkach nawiązujących do "Krainy lodu": "Gorączka lodu", "Przygoda Olafa", na 2019 roku planowany jest sequel produkcji.



Czy rzeczywiście mamy do czynienia z plagiatem? Możecie to sami ocenić obu utworów.

Wideo Demi Lovato - Let It Go (from "Frozen") [Official]

Wideo Volar - Jaime Ciero