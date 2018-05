Koncert muzyki Pendereckiego zainaugurował 11. Festiwal Muzyki Filmowej

Koncert muzyki Krzysztofa Pendereckiego zainaugurował we wtorek, 29 maja, wieczorem w Katowicach w sali koncertowej NOSPR 11. edycję Festiwalu Muzyki Filmowej. Kompozytor jest gościem specjalnym festiwalu.

Krzysztof Penderecki będzie bohaterem koncertu Penderecki2Cinema - 11. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, fot. Tomasz Wiech /materiały prasowe

W sali koncertowej NOSPR w Katowicach zabrzmiały takie arcydzieła Krzysztofa Pendereckiego, jak "Tren - Ofiarom Hiroszimy", "Polymorphia", fragment Symfonii nr 2 "Wigilijnej" oraz "Passacaglia" z Symfonii nr 3.

W programie znalazła się także orkiestrowa aranżacja Kwartetu smyczkowego nr 3, dzieła autonomicznego, ale jednocześnie silnie powiązanego z jego wątkiem filmowym. Jest on bowiem skonstruowany jako łańcuch wariacji na temat "Out of the Ruins", hipnotyzującego i przepięknego soundtracku Michaela Nymana do dokumentu BBC o trzęsieniu ziemi, które miało miejsce w Armenii w 1988 roku.

Wieczór dopełnił "Koncert na trąbkę i orkiestrę smyczkową" autorstwa amerykańskiego zdobywcy Oscara i pierwszego laureata Nagrody Kilara, Elliota Goldenthala.

Koncert Penderecki2Cinema zostanie powtórzony w środę, 30 maja, w Krakowie, w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Koncert jest częścią krakowskich obchodów jubileuszu 85. urodzin K. Pendereckiego organizowanych przez Miasto Kraków.

Festiwal Muzyki Filmowej to jeden z najważniejszych festiwali muzyki filmowej na świecie, organizowany przez Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz RMF Classic. Specjalnymi gośćmi imprezy w tym roku będą - oprócz Krzysztofa Pendereckiego - Agnieszka Holland, Elliot Goldenthal i Antoni Komasa-Łazarkiewicz.

W przeszłości na festiwalu gościli m.in. zdobywcy Oscara: Elliot Goldenthal, Tan Dun, Howard Shore, Jan AP Kaczmarek, wybitni kompozytorzy: Joe Hisaishi, Shigeru Umebayashi, Don Davis, Alberto Iglesias, Trevor Morris, Michał Lorenc, Wojciech Kilar, Reinhold Heil, Jonny Klimek, Abel Korzeniowski, Eric Serra, reżyserzy: Tom Tykwer, Julie Taymor, Tomas Alfredson.

Festiwal słynie przede wszystkim z produkcji symultanicznych tzw. film live in concert prezentujących wielkie produkcje filmowe z muzyką wykonywaną na żywo przez wielkie składy orkiestrowe, a także z ekskluzywnych gali muzyki filmowej gromadzących największe osobowości świata wielkiego ekranu.