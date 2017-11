"Komunia" nominowana do Europejskiej Nagrody Filmowej!

Wielokrotnie doceniany i wyróżniany na całym świecie film Anny Zameckiej "Komunia" otrzymał właśnie nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii filmu dokumentalnego! To kolejny bezdyskusyjny sukces młodej reżyserki. O tym, czy statuetka trafi do jej rąk, dowiemy się już w grudniu podczas berlińskiej gali rozdania nagród.

Kadr z filmu "Komunia", fot. Studio Wajda /materiały prasowe

"Tragiczny, momentami humorystyczny, a nawet niejako optymistyczny portret dwojga dzieci, które są zdane wyłącznie na siebie - a zarazem oda do niesamowitej siły bohaterskiej dziewczynki" - można przeczytać o filmie "Komunia" w katalogu Neiße Filmfestival.

Reklama

Rozwijana podczas realizowanego w Szkole Wajdy kursu dokumentalnego DOK PRO "Komunia" Anny Zameckiej to obecnie najczęściej nagradzana polska realizacja. Obraz ma już na swoim koncie takie wyróżnienia, jak Nagroda Tygodnika Krytyki Filmowej na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Locarno, Nagroda Główna w Konkursie Filmów Dokumentalnych na Warszawskim Festiwalu Filmowym, Nagroda "Silver Eye" w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Jihlavie, Young Eyes Film Award na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Animowanych w Lipsku czy Grand Prix dla najlepszego filmu dokumentalnego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego "Listapad" w Mińsku.

Debiut Zameckiej zdobył ponadto Nagrodę SOS-Kinderdorfer Weltweit na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych "DOK.fest" w Monachium czy Nagrody dla najlepszego dokumentu na festiwalach TRT Docementary Awards w Stambule, OsloPix w Norwegii, White Goose Award w Korei Południowej, a także Nagrodę Główną na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych Yamagata w Japonii.

Film jest również laureatem Polskiej Nagrody Filmowej "Orła 2017", w kategorii Najlepszy Film Dokumentalny.

Bohaterka filmu "Komunia" to 14-letnia Ola, która nie tylko opiekuje się niewydolnym ojcem, niepełnosprawnym bratem i mieszkającą osobno matką, obecną głównie przez telefon, ale przede wszystkim stara się na powrót złożyć rodzinę w całość. Żyje nadzieją, że uda jej się ściągnąć nieobecnego rodzica do domu. Pretekstem do spotkania z nim jest komunia święta 13-letniego Nikodema. Dziewczynka bierze na siebie całą odpowiedzialność za przygotowanie idealnej rodzinnej uroczystości.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Komunia" [trailer] materiały dystrybutora

Nominacja Anny Zameckiej do Europejskiej Nagrody Filmowej (EFA) jest już drugą w historii Szkoły Wajdy i Wajda Studio, gdzie "Komunia" została także wyprodukowana, wspólnie ze studiem Otter Films. W roku 2011 Piotr Bernaś odebrał na Krakowskim Festiwalu Filmowym Nagrodę EFA dla najlepszego filmu europejskiego za obraz "Paparazzi". Tym samym obraz ten uzyskał nominację właśnie do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii filmu krótkometrażowego.

Autorka "Komunii" zadebiutowała po tym, jak trafiła do Szkoły Wajdy. Tym samym dołączyła do szeregu takich twórców, którzy w Szkole zaczynali, jak chociażby Marcin Wrona, Agnieszka Smoczyńska, Bartosz Konopka, Sławomir Fabicki, Leszek Dawid czy tegoroczny laureat za najlepszą reżyserię na MFF w Montrealu, za film "Zgoda", Maciej Sobieszczański.