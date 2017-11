Kolejny skandal w Hollywood? Odwołana premiera filmu "I Love You, Daddy"

Nowojorska premiera filmu Louisa C.K. “I Love You, Daddy" została odwołana w związku z przygotowywanym przez "New York Times" artykułem na temat komika i reżysera, oskarżającym go o wieloletnie molestowanie seksualne.

Louis C.K. w filmie “I Love You, Daddy" /materiały prasowe

“I Love You, Daddy" opowiada historię telewizyjnego scenarzysty (w tej roli Louis C.K.), którego 17-letnia córka (Chloë Grace Moretz) nawiązuje romans z podstarzałym filmowcem (John Malkovich).



Tematyka filmu - koncentrującego się na relacji starszego mężczyzny z dużo młodszą od siebie kobietą - nawiązuje go klasycznego już dzieła Woody'ego Allena "Manhattan"; bohater Malkovicha wydaje się zaś przypominać postać nowojorskiego reżysera, który związał się z dużo młodszą od siebie pasierbicą.



W ciągu ostatnich miesięcy Louis C.K. kilkukrotnie anonimowo oskarżany był o molestowanie seksualne - reżyser konsekwentnie zaprzeczał tym rewelacjom.



Planowany przez "New York Times" materiał to kolejny tekst redakcji, ujawniający zjawisko seksualnego molestowania wśród prominentnych postaci Hollywood. To właśnie "New York Times" jako pierwszy przedstawił historię Harveya Weinsteina.



Po odwołaniu czwartkowej premiery filmu “I Love You, Daddy" podjęto również decyzję o rezygnacji z gościnnego występu Luisa C.K. w rozrywkowym programie "The Late Show With Stephen Colbert". Komika zastąpi aktor William H. Macy.