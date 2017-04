Kolejna główna rola Kasi Smutniak

Kasia Smutniak znów zagrała główną rolę we włoskim filmie. 13 kwietnia na ekrany kin wchodzi tam komedia "Żona i mąż" w reżyserii Simone Godano z udziałem tej bardzo popularnej aktorki.

Kasia Smutniak w scenie z filmu "Żona i mąż" /materiały prasowe

U boku Kasi Smutniak, mieszkającej od dawna we Włoszech, występuje znany aktor Pierfrancesco Favino.

Film z ich udziałem opowiada o przeżywającym kryzys małżeństwie, które dosłownie zamienia się rolami.

Reżyser debiutujący jako twórca filmu fabularnego pokazuje w zabawny sposób skutki błędnego "eksperymentu" naukowego, jakiemu poddana zostaje para z dziesięcioletnim stażem, rozważająca rozwód.

Z powodu swej pomyłki znakomity neurochirurg Andrea przeniesie się do ciała swej żony, prezenterki telewizyjnej Sofii, a ona do ciała swego męża. Dzięki temu oboje mogą przekonać się na własnej skórze, co czuje współmałżonek i skonfrontować się z przeżyciami drugiej strony.

Przypomina się, że to kolejny w światowej kinematografii film opowiadający o zamianie tożsamości.

W zapowiedziach komedii zauważono, że dla Kasi Smutniak rola ta jest wyjątkową okazją do tego, by pokazać mocne, męskie cechy. Próbkę jej talentu komediowego zaprezentowano w zwiastunie filmu, w którym bohatersko jako Andrea w skórze swej żony usiłuje przejść kilka kroków w szpilkach.

Kasia Smutniak zagrała dotąd w ponad 20 filmach. Ostatnio dużym wydarzeniem filmowym na świecie była tragikomedia Paolo Genovese "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" z jej udziałem.