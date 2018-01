"Kobiety mafii": Vega bije własny rekord

Na Facebooku Patryka Vegi w czwartkowy wieczór zadebiutował drugi zwiastun "Kobiet mafii", czyli cieszącego się olbrzymim zainteresowaniem najnowszego filmu twórcy "Botoksu" i "Pitbulla". W zaledwie jedną noc nową zapowiedź wyświetlono ponad 1,5 mln razy! To wynik o ponad pół miliona lepszy niż osiągnęła pierwsza, reżyserska wersja trailera tej produkcji, którą w analogicznym czasie obejrzano milion razy.

W "Kobietach mafii" nie zabraknie również mężczyzn. Na zdjęciu: Piotr Stramowski /materiały dystrybutora

Drugi zwiastun "Kobiet mafii" oferuje dużo niepublikowanego jak dotąd materiału. Oprócz spektakularnych karamboli, strzelaniny i napadów widzowie znajdą tu wiele nowych, i często bardzo humorystycznych, scen z udziałem Katarzyny Warnke i Agnieszki Dygant. Nie zabrakło także trzonu obsady: Bogusława Lindy, Julii Wieniawy, Piotra Stramowskiego, Olgi Bołądź, Aleksandry Popławskiej czy Tomasza Oświecińskiego.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kobiety mafii" [trailer 2] materiały dystrybutora

"Kobiety mafii" to wnikliwe spojrzenie w głąb Grupy Mokotowskiej, która była jedną z największych organizacji przestępczych w Polsce. Tym razem jednak ukazane z perspektywy kobiet - żon, córek, partnerek i kochanek najgroźniejszych ludzi stolicy.



"Kobiety mafii" to wybuchowe, pełne odważnych scen kino sensacyjne, w którym - obok pościgów, strzelanin, intryg i napadów - nie zabraknie humoru i wielkich emocji. Zdjęcia do filmu są kręcone w Polsce, Maroko, Hiszpanii, Danii i Szwecji, a efekt finalny pokaże, że światem polskiej mafii rządzą mężczyźni, ale za ich czynami prawie zawsze stoją gotowe na wszystko kobiety.



Po brawurowej akcji policyjnej funkcjonariuszka Bela (Olga Bołądź) zostaje wyrzucona z policji. ABW składa jej propozycję "nie do odrzucenia". Kobieta przechodzi specjalistyczne szkolenie pod okiem FBI i zostaje operatorem w Wydziale S - oficerem pracującym pod przykryciem, który zostaje umieszczony w grupie przestępczej. Jej misją w roli tajniaczki jest rozpracowanie szlaku przemytu narkotyków przez Grupę Mokotowską sterowaną przez Padrino (Bogusław Linda) - bossa stołecznego półświatka, dla którego ponad wszelką władzą i pieniędzmi najważniejsza jest córka o ksywie Futro (Julia Wieniawa).



By zrealizować cel, Bela musi wkupić się w łaski zaufanych ludzi z zarządu mafii: Żywego (Piotr Stramowski), Milimetra (Tomasz Oświeciński), Cienia (Sebastian Fabijański) i Siekiery (Aleksandra Popławska). Podszywając się pod prostytutkę, oficer ABW zostaje kochanką Cienia. Misternie przemyślany plan komplikuje się, gdy w toku nieprzewidzianych zdarzeń w całą intrygę zostaje wmieszana Anka (Katarzyna Warnke) - żona Cienia, manipulowana przez tajemniczą Nianię (Agnieszka Dygant). Wkrótce losy pięciu kobiet przecinają się w punkcie bez odwrotu, a wydarzenia z ich udziałem wstrząsają przestępczą mapą Warszawy.

- Po "Pitbullu. Nowych porządkach" skontaktował się ze mną gangster z Grupy Mokotowskiej. Miał pretensje o to, jak został pokazany w filmie. Po pewnym czasie zwrócił się do mnie z zaskakującą propozycją. Doszedł do wniosku, że zamiast się mścić, może lepiej byłoby, gdybyśmy napisali razem scenariusz. Początkowo potraktowałem to z przymrużeniem oka. Odbywający wyrok gangster spisał w celi historię przestępstw, napadów i zabójstw, w których brał udział, opisując w najdrobniejszych szczegółach autentyczne sytuacje wraz z kapitalnymi dialogami - reżyser "Kobiet mafii" opowiedział, skąd wziął się pomysł na film.



- Kiedy zacząłem to czytać, od razu uzmysłowiłem sobie, że mam w ręku genialny tekst, stanowiący ultradokumentalny zapis zbrodni. Powiedziałem mu: "Ok. Zróbmy ten film, ale opowiedzmy tę historię z punktu widzenia kobiet, które funkcjonowały w przestępczym świecie". Gangster skontaktował mnie ze swoją żoną, a potem z kolejnymi kobietami gangsterów, które opowiedziały mi historię Grupy Mokotowskiej z własnej perspektywy. Tak powstały "Kobiety mafii" - najlepszy scenariusz, jaki miałem w życiu - tłumaczy Patryk Vega.



"Kobiety mafii" trafią na ekrany kin 23 lutego 2018.