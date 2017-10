"Kobieta sukcesu": Agnieszka Więdłocha robi karierę w Warszawie

"Kobieta sukcesu" to nowa komedia romantyczna w reżyserii Roberta Wichrowskiego z Agnieszką Więdłochą w roli głównej.

Bartosz Gelner, Agnieszka Więdłocha i Mikołaj Roznerski zagrają w "Kobiecie sukcesu" /AKPA

Mania, bo tak na imię ma główna bohaterka, to bardzo pracowita i zawzięta dziewczyna, która w pędzie za karierą i spełnieniem zawodowym, zapomina o tym, co najważniejsze. A o priorytetach natrętnie będzie jej przypominał... pies Paproch!



- W tym filmie widzowie poznają mnie jako Manię, dziewczynę z małego miasta, która przed laty przyjechała do Warszawy, skończyła świetne studia i jest dyrektorem w jednej z dobrze prosperujących firm. Ma faceta, przyjaciół, z pozoru niczego jej nie brakuje, ale ze względu na swoje wielkie ambicje, na nic nie ma czasu i wszystkich zaniedbuje. W pewnym momencie po prostu musi przystopować, bo jej życie zaczyna się rozsypywać - powiedziała Więdłocha.



W filmie zobaczymy również Mikołaja Roznerskiego i Bartosza Gelnera, a także Tomasza Karolaka, Małgorzatę Foremniak, Julię Wieniawę, Paulinę Gałązkę oraz - gościnnie - Tomasza Oświecińskiego.



- Moja bohaterka, Lilka to zbuntowana nastolatka i młodsza siostra Mani. Pewnego dnia postanawia zwalić się Mańce na głowę, po drodze demolując jej całe życie prywatne i zawodowe. Lilka zamiast skupiać się na studiach, woli poświęcać się życiu towarzyskiemu, więc będzie barwnie i przebojowo. Ale przejdzie też niesamowitą metamorfozę, będzie co oglądać - wyznała Wieniawa.



Zdjęcie Julia Wieniawa / AKPA

- Mogłoby się wydawać, że kobiety zdominują ten film, ale nic bardziej mylnego. Będzie to świetna produkcja zarówno dla kobiet, jak i dla facetów. Grana przeze mnie postać - Norbert, to twardo stąpający po ziemi facet, który jest bardzo perfidny w swoim zachowaniu i wykorzystuje swoją pozycję zawodową do uwodzenia kobiet. Śmiało mógłbym go nazwać korporacyjną żmiją. To dla mnie kolejne wyzwanie aktorskie, z którego bardzo się cieszę. Takiej postaci jeszcze nie grałem, więc mam nadzieję, że sporo pokażę - dodał Mikołaj Roznerski.