"Kler": Wojciech Smarzowski o pedofilii w kościele

Nowy film Wojciecha Smarzowskiego ("Wołyń") opowie o zjawisku pedofilii w kościele katolickim. "Kler" z rolami Janusza Gajosa i Roberta Więckiewicza trafi na ekrany kin pod koniec września.

Janusz Gajos na planie filmu "Kler" /Beata Zawrzel / Reporter

"Kler" [roboczy tytuł filmu brzmiał "3"] będzie historię trzech księży - jednego z Watykanu, drugiego z Krakowa, trzeciego z małopolskiej wsi.

Reklama

"Kościół nie rozliczył się z pedofilią w swoich szeregach i to jest temat, który mnie uwiera. I że kompletnie nie zajmuje się ofiarami, co jest po prostu podłe. Wkurza mnie to. (...) Księża mówią, że pedofile są w każdym środowisku. Ja myślę, że wśród czołgistów albo inżynierów jest ich trochę mniej" - Smarzowski stwierdził w rozmowie z portalem weekend.gazeta.pl.

W obrazie zobaczymy m.in. Arkadiusza Jakubika, Roberta Więckiewicza, Jacka Braciaka, Janusza Gajosa, Izę Kunę oraz Iwonę Bielską.

Na odbywającej się w tym tygodniu branżowej imprezie dystrybutorów filmowych "Forum Wokół Kina" Smarzowski żartobliwie przyznał, że początkowo jego film miał nosić tytuł "Głęboka taca".



Przypomnijmy, że Arkadiusz Jakubik był gwiazdą krótkometrażowego filmu Smarzowskiego "Ksiądz", który powstał na zlecenie platformy streamingowej Showmax.

W 2017 roku Smarzowski zdradził też, że przygotowuje się do realizacji serialu rozgrywającego się w czasach Mieszka I i przedstawiającego początki polskiej państwowości.