"Klatka": Stramowski i Lubos jako zawodnicy MMA

"Klatka" to pierwsza polska produkcja o MMA. W rolach głównych – zawodników walczących o tytuł mistrza wagi półciężkiej – zobaczymy Piotra Stramowskiego oraz Eryka Lubosa. Premiera „Klatki” zaplanowana jest na początek 2019 roku.

Piotr Stramowski i Eryk Lubos na plakacie filmu "Klatka" /materiały dystrybutora

Fabuła "Klatki" opowiada o losach zawodnika MMA, którego gra Piotr Stramowski oraz jego największego rywala - w tej roli Eryk Lubos. MMA, czyli mieszane sztuki walki to sport, który budzi ogromne emocje i kontrowersje.



Zawodnicy walczą w klatkach i używają każdej dozwolonej techniki, by obalić przeciwnika. To zamknięte i hermetyczne środowisko i właśnie tam toczy się historia bohaterów filmu. "Klatka" to nie tylko historia o MMA. To film o walce, także tej poza ringiem. O miłość, o rodzinę, o siebie.

W fabule pojawi się gwiazdorska obsada. Obecnie trwają treningi przygotowujące aktorów do zdjęć. Dba o nie Federacja KSW, która jest partnerem i konsultantem produkcji. W ciągu kilku tygodni ekipa wejdzie na plan zdjęciowy.