Kino Huta w Krakowie, czyli film przychodzi do teatru

W Teatrze Ludowym w Nowej Hucie w Krakowie rozpoczyna się nowy cykl filmowy. Spotkania z polskim kinem i jego twórcami zainauguruje w piątek, 17 marca, pokaz filmu Łukasza Grzegorzka "Kamper".

Piotr Żurawski i Marta Nieradkiewicz w filmie "Kamper" /materiały dystrybutora

Projekcjom każdorazowo towarzyszyć będzie rozmowa z twórcami - reżyserami, aktorami - pokazywanych tytułów. Spotkania będzie prowadził krytyk filmowy i teatralny Łukasz Maciejewski, który jest pomysłodawcą cyklu.



"Film przychodzi do teatru, Polska przyjeżdża do Nowej Huty. Najciekawsze zjawiska w polskim kinie; twórcy kształtujący własny język filmowy, poszukujący, niepoprawni... Szeroko dyskutowane tytuły, kontrowersyjne tematy, nowe trendy, emocjonujące spotkania - to wszystko w nowym cyklu filmowych spotkań Łukasza Maciejewskiego w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie" - czytamy na stronie internetowej Teatru Ludowego.

Reklama

Reklama

O rozpoczęciu cyklu poinformował 16 marca na swym profilu na Facebooku również Łukasz Maciejewski.



"Nowy styl w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie to po raz pierwszy miejsce dla filmu (w teatrze). Jutro o 19.00 zaczynam "KINO HUTA" - cykliczne spotkania z nowym polskim kinem i jego twórcami. Na inaugurację wybrałem "Kampera" Łukasza Grzegorzeka ze świetnymi rolami Marta Nieradkiewicz i Piotra Żurawskiego. W spotkaniu z widzami wezmą udział reżyser filmu, Łukasz Grzegorzek i producentka, Natalia Grzegorzek" - napisał.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kamper" [trailer] materiały dystrybutora

"Kamper" to komedia opowiadająca o współczesnych 30-latkach, odznaczających się beztroskim podejściem do życia. Twórcy "Kampera" stawiają pytania kluczowe dla pokolenia, które nie boi się przyznać, że ma wszystko i nie wie, co z tym zrobić.

Tytułowy Kamper to 30-latek pracujący jako tester gier komputerowych, odznaczający się niezbyt dojrzałą, jak na swój wiek, osobowością. Od kilku lat jest żonaty z Manią, pochłoniętą rozwijaniem swojej życiowej pasji, jaką jest gotowanie. Niegdyś małżonków łączyła wielkie uczucie, teraz ich związek zaczyna przechodzić kryzys.

W parę głównych bohaterów wcielili się Marta Nieradkiewicz i Piotr Żurawski. Debiutancki film Łukasza Grzegorzka miał premierę podczas festiwalu w Karlowych Warach, gdzie zdobył nominację w konkursie East of the West.