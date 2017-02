Kinga Dębska kręci "Boski plan"

Kinga Dębska ("Moje córki krowy") zaczęła zdjęcia do swojego nowego filmu "Boski plan". Pierwszy klaps na planie filmu padł 14 lutego w Warszawie. Na ekranie zobaczymy Kingę Preis, Marcina Dorocińskiego, Edytę Olszówkę, Romę Gąsiorowską, Krzysztofa Stelmaszyka i innych.

Kinga Dębska na planie "Boskiego planu" /NEXT FILM /materiały dystrybutora

- Doszłam do wniosku, że teraz jest czas i miejsce na film o uczuciach. Jaki będzie "Boski plan"? - Niegłupi, nienaiwny, niesentymentalny, ale prawdziwy. O poszukiwaniu miłości i o tym, że to nie jest proste. Mogę państwu obiecać, że nie będzie to przesłodzona laurka! - zapewnia reżyserka.



"Boski plan" to obyczajowy film o miłości. Bohaterów filmu poznajemy kilkanaście dni przed Walentynkami, w chwili, gdy w ich życiu wydarza się coś całkiem nieoczekiwanego. Sytuacje, z którymi się konfrontują, prowadzą do zaskakujących rozwiązań. Wnoszą w ich życie nową jakość, za sprawą przypadku, bądź zrządzenia losu. Dają nadzieję na odnalezienie prawdziwych uczuć i autentycznych więzi.

Scenarzystką filmu jest Karolina Szablewska - autorka pierwszej części "Listów do M." oraz "Po prostu przyjaźń".



Premiera "Boskiego planu" jest planowana na walentynki 2018 roku.