Kim Basinger: Wzloty i upadki hollywoodzkiej gwiazdy

1 11

To ona rozpalała męskie serca w głośnych filmach "9 i pół tygodnia" oraz "Tajemnice Los Angeles" i mimo tego, że jest już po sześćdziesiątce, wciąż zachwyca piękną twarzą i seksowną figurą. Kim Basinger urodziła się 8 grudnia 1953 roku w Athens, w stanie Georgia. Jako dziecko była tak nieśmiała, że rodzice zdecydowali się zapisać ją na kurs tańca, aby w ten sposób przezwyciężyć jej nieufność do świata. Ważnym wydarzeniem w życiu dziewczyny stał się konkurs piękności, w którym 16-letnia Kim została wybrana Miss Junior stanu Georgia. W wieku 20 lat została modelką, ale już wtedy marzyła przede wszystkim o aktorstwie. W 1976 roku wyjechała do Los Angeles, gdzie pojawiła się w jednym z odcinków serialu "Aniołki Charliego". Prawdziwa sława przyszła wraz z rolą dziewczyny Bonda w "Nigdy nie mów nigdy" (1983), w którym pojawiła się u boku Seana Connery'ego.