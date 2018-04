KFF: Mozaika tematów i gatunków

Wśród filmów dokumentalnych, krótkometrażowych i animowanych z całego świata silną reprezentację w programie 58. Krakowskiego Festiwalu Filmowego stanowić będą tytuły polskie, które wezmą udział we wszystkich czterech festiwalowych konkursach, ale także znajdą się w programach sekcji pozakonkursowych.

"Ostatnia lekcja" Grzegorza Zaricznego wystartuje zaówno w polskim, jak i międzynarodowym konkursie KFF /materiały prasowe

Jedną z najważniejszych sekcji pozakonkursowych jest Polska panorama. W tym roku w programie znajdzie się 18 najciekawszych produkcji ostatnich miesięcy, a wśród nich niezwykłe filmowe portrety wspaniałych kobiet: kuratorki sztuki Andy Rottenberg i szefowej Polskiej Akcji Humanitarnej Janiny Ochojskiej oraz pełna emocji opowieść o weteranach z Afganistanu autorstwa operatora Petro Aleksowskiego, postrzelonego na innym planie filmowym przez byłego żołnierza GROM-u. Odtworzymy klimat światowych dni młodzieży w 2016 roku, a nawet posłuchamy tradycyjnego gardłowego śpiewu mongolskiego w wykonaniu... kobiet. W zestawie także krótkie fabuły i animacje, które dowodzą jak bardzo rozszerzyła się mapa polskiego szkolnictwa filmowego.

Reklama

Polskie filmy w konkursach międzynarodowych

58. Krakowski Festiwal Filmowy otworzy 27 maja film “Koncert na dwoje" Tomasza Drozdowicza. Ten pełnometrażowy dokument będący intymnym portretem charyzmatycznego dyrygenta, kompozytora i pianisty, Jerzego Maksymiuka oraz jego żony Ewy będzie zarazem jednym z dwóch polskich filmów, które zmierzą się w ekskluzywnym międzynarodowym konkursie DocFilmMusic. Drugi to "Ethiopiques - Muzyka duszy" Macieja Bochniaka, porywająca i barwna opowieść o jednej z najoryginalniejszych odmian funky/jazzu na świecie - Ethiopiques, wywodzącej się ze swingującej Etiopii lat 70-tych XX w.



Wideo Ethiopiques: Muzyka duszy - trailer HBO

W prestiżowym międzynarodowym konkursie dokumentalnym zobaczymy także dwa polskie tytuły. Najnowszy swój obraz zaprezentuje Grzegorz Zariczny, twórca nagrodzonego na festiwalu Sundance filmu “Gwizdek". Tym razem reżyser przedstawia licealistów z klasy maturalnej. “Ostatnia lekcja" to opowieść o pierwszych ważnych decyzjach dotyczących wchodzenia w dorosłość. Z kolei Marta Prus, która znalazła się na prestiżowej liście magazynu Variety 10 europejskich talentów, których karierę należy śledzić - "10 Europeans to Watch 2018", pokaże “Over the Limit"- portret rosyjskiej gimnastyczki, Margarity Mamun, która w drodze po olimpijskie laury musi zmierzyć się nie tylko z rywalkami, ale także z własnymi ograniczeniami.

W międzynarodowym konkursie filmów krótkometrażowych Polska reprezentowana będzie we wszystkich kategoriach: dokumentu, fabuły i animacji. Wśród krótkich dokumentów zaprezentowany zostanie film “Siostry" Michała Hytrosia ukazujący życie 12 zakonnic w najstarszym żeńskim klasztorze klauzurowym w Polsce. Marta Pajek powróci na Festiwal ze swoją najnowszą animacją “III", która zostanie także pokazana w głównym konkursie krótkometrażowym festiwalu w Cannes. Film jest trzecią częścią tryptyku "Figury niemożliwe i inne historie", której poprzednia część otrzymała Srebrnego Lajkonika na Festiwalu w 2016 roku.

Wśród filmów fabularnych, w międzynarodowym konkursie krótkometrażowym zaprezentowane zostaną aż dwa polskie tytuły: “Users" Jakuba Piątka i “Kobieta budzi się rano" Olgi Chajdas. Oba, choć zupełnie inne, opowiadają o samotności i zatraceniu siebie. Pierwszy z nich wciąga nas w niebezpieczny świat wirtualny, drugi obnaża rozpaczliwe próby poradzenia sobie ze światem wewnętrznym.

Konkurs polski na 58. Krakowskim Festiwalu Filmowym

“44 (sic!) tytuły wyłonione zostały w trakcie naszej troskliwej selekcji, w tym aż 23 filmy dokumentalne. Zauważyliśmy, że polscy dokumentaliści przestali ruszać w świat, by znaleźć intrygujący temat i mocnych bohaterów, ale nadal odwracają się od burzliwej politycznej rzeczywistości i codziennych wojenek. Czasem sięgają w przeszłość, ale na ogół kierują kamerę na otaczające ich sąsiedztwo i - jak zawsze - na rodzinę. My zaś postanowiliśmy wyjść poza zaklęte/zamknięte rewiry polskiego kina, by nowego oddechu poszukać także wśród artystów wizualnych, a nawet amatorów - podkreśla Krzysztof Gierat, dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

“Wybraliśmy fabuły bardzo formalnie różnorodne: są tu małe dramaty i próby gatunkowe, humor, satyra, a nawet groza, kostium historyczny i współczesne otoczenie. A jednak wszystkie te filmy łączy pewien niepokój - drżenia, które mają swoje źródło w wewnętrznym niespełnieniu, rozczarowaniu, pozbyciu się złudzeń, ale i zewnętrznym lęku. Niezależnie od tego czy zawodzi system czy drugi człowiek, bohater zawsze zostaje sam ze swoimi emocjami i musi wybrać pomiędzy stawieniem im czoła, akceptacją, pozytywnym działaniem, a ucieczką - nawet w zbrodnię. Finał nie zawsze musi być gorzki, ale nawet wtedy w widzu pozostanie jakieś pytanie, niepokój właśnie"- podsumowuje Dagmara Romanowska, krytyczka filmowa i kuratorka sekcji fabularnej Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Robert Sowa, kurator sekcji animacji Krakowskiego Festiwalu Filmowego podkreśla rozmaitość tematów i technik animacyjnych: “Tegoroczną selekcję filmów animowanych w konkursie polskim najlepiej zapowiadają same tytuły: 'Mrówka wychodzi za mąż', 'Chrystus narodu', 'Colaholic', 'Na zdrowie!'... Zapewnimy dużo wrażeń i dobrej zabawy. W programie znajdą się same premierowe pokazy, wśród których między innymi najnowszy film Marty Pajek “III" i animacja o Romanie Polańskim - “Masterclass"."

Jury konkursu polskiego



Filmy w konkursie polskim będzie oceniać jury w składzie: Tadeusz Sobolewski - przewodniczący, Anna Jadowska, Dorota Kobiela, Mikołaj Jazdon, Petro Aleksowski.

Podczas festiwalu odbędzie się także retrospektywa twórczości Władysława Ślesickiego z okazji 10. rocznicy śmierci reżysera oraz pokaz filmów programu “30 minut" z okazji 10. lecia Studia Munka.

Wydarzeniem specjalnym tegorocznej edycji będzie filmowy wieczór “Toast za Rzeczpospolitą", podczas którego w niezwykłej oprawie muzycznej zaprezentowane zostaną filmy: “Rzeźbiarz z kamerą" zmontowany przez Marcina Giżyckiego z materiałów zrealizowanych w latach 20. przez hrabiego Augusta Zamoyskiego oraz odkryta w Filmotece Narodowej niepełna kopia 35mm obrazu “Polonia Restituta 1928". Zagrają zespoły The Beat Freaks i SALK. Organizatorami tej wyjątkowej prezentacji będą: Filmoteka Narodowa-Instytut Audiowizualny, Festiwal Filmu Niemego i Krakowski Festiwal Filmowy.

58. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach 27 maja - 3 czerwca 2018.