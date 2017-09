Kevin Spacey w filmie "Wszystkie pieniądze świata"

Kevin Spacey i Mark Wahlberg to gwiazdy nowego filmu Ridleya Scotta "Wszystkie pieniądze świata" ("All the Money in the World"), którego zwiastun zaprezentowała właśnie wytwórnia Sony.

Kevin Spacey jako John Paul Getty /YouTube

Film "Wszystkie pieniądze świata" opowiada prawdziwą historię porwania w 1973 roku we Włoszech Johna Paula Getty'ego III- zbuntowanego wnuka naftowego potentata - Johna Paula Getty'ego. Milioner nie był chętny na zapłacenie porywaczom 17-milionowego okupu.



Reklama

W postać Getty'ego wciela się Kevin Spacey. W filmie zobaczymy również Michelle Williams (matka Johna Paula Getty'ego III) oraz Marka Wahlberga (prawnik Getty'ego).

Tytuł filmu odnosi się do porady, której porywacze udzielili Johnowi Paulowi Getty'emu III w sprawie okupu: "Zdobądź je od dziadka - on ma wszystkie pieniądze świata".

Za scenariusz obrazu odpowiada David Scarpa ("Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia"). Amerykańska premiera filmu "Wszystkie pieniądze świata" zaplanowana jest na 8 grudnia 2017.