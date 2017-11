Kevin Spacey molestował na planie "House of Cards"? Ekipa przerywa milczenie

Byli i obecni członkowie ekipy pracującej nad serialem "House of Cards" oskarżają Kevina Spaceya o molestowanie seksualne i tworzenie toksycznej atmosfery na planie. Ich relacje przytacza CNN.

CNN powołuje się na informacje od 8 byłych i obecnych członków ekipy. Żaden z nich nie ujawnia swojej tożsamości. Wszyscy opowiadają, że Spacey zachowywał się jak drapieżnik. Mówią m.in. o niestosownych komentarzach gwiazdora i obmacywaniu młodych mężczyzn pracujących na planie.

Jeden z członków ekipy produkcyjnej relacjonuje, że gdy wiózł Spaceya na plan filmowy, gwiazdor zaczął go obmacywać w samochodzie. Później pomógł mu zanieść jego rzeczy do przyczepy i tam również został podobnie potraktowany - Spacey zaszedł mu drogę i zaczął go dotykać.



"Byłem w szoku" - przyznał mężczyzna. "On był kimś bardzo wysoko postawionym na planie, a ja kimś z dołu hierarchii" - dodał. Podkreślił też, że powiedział aktorowi, że nie podoba mu się jego zachowanie. Wtedy wytrącony z równowagi gwiazdor miał wsiąść do samochodu i odjechać z planu filmowego. Mężczyzna poinformował o tej sytuacji swoich przełożonych, którzy później nie dopuszczali do tego, by znajdował się na planie w sytuacjach sam na sam ze Spaceyem.

"Nie mam wątpliwości, że takie zachowanie było dla niego czymś rutynowym" - przyznał członek ekipy. "To było toksyczne środowisko dla młodych mężczyzn, którzy musieli współpracować ze Spaceyem - aktorów, członków ekipy, epizodystów" - dodaje.



Inny członek ekipy również przyznaje w rozmowie z CNN, że Spacey wielokrotnie go zaczepiał w nieodpowiedni sposób. "Kładł ręce na moim ciele. Podchodził i masował mi ramiona, dotykał brzucha, obejmował w dziwny sposób"- wyliczał mężczyzna. Przyznał, że nie czuł się na tyle pewnie, by zwrócić gwiazdorowi uwagę.

CNN przytacza też relację jednego z byłych członków ekipy operatorskiej pracującej przy serialu. Mężczyzna przyznał, że sam nie był nigdy molestowany przez Spaceya, ale wielokrotnie widział takie zachowania i odbywały się one przy świadkach.



"Wszyscy członkowie ekipy to komentowali" - podkreślił. "My musieliśmy podpisywać specjalne dokumenty dot. molestowania przed rozpoczęciem pracy, a Spacey nic nie musiał robić i takie zachowanie uchodziło mu bezkarnie" - podsumował.



Po wybuchu afery wokół Spaceya prace nad szóstym sezonem "House of Cards" zostały wstrzymane. Już wcześniej ogłoszono, że będzie to ostatni sezon tej hitowej produkcji.