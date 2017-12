"​Każdego dnia": Budzić się w innym ciele

Do sieci trafił właśnie zwiastun filmowego love story, opartego na bestsellerowej powieści Davida Levithana, jednego z najpopularniejszych twórców literatury młodzieżowej.

Angourie Rice i Justice Smith w scenie z filmu "Każdego dnia" /materiały dystrybutora

Za ekranizację "Każdego dnia" odpowiada Michael Suscy, reżyser "I że cię nie opuszczę". Produkcją zajęła się wytwórnia Metro-Goldwyn-Mayer. Film do polskich kin trafi 2 marca.



16-letnia dziewczyna zakochuje się w tajemniczej osobie, która każdego dnia budzi się w ciele kogoś innego. Dusza imieniem "A" codziennie żyje innym życiem, bez wpływu na to, kim będzie nazajutrz. Mimo to, młodych kochanków łączy niezwykle silne uczucie i przekonanie, że są w stanie pokonać wszelkie przeciwności. Pod wpływem pewnych wydarzeń, zaczynają wątpić czy wspólna przyszłość jest możliwa. Ich miłość jest bezgraniczna, lecz czy odważą się podjąć ogromne ryzyko, by pozostać razem?