Kate Winslet i Leonardo DiCaprio razem na wakacjach

​Przyjaźń Kate Winslet i Leonardo DiCaprio najwyraźniej się umacnia. Para została sfotografowana na wspólnych wakacjach na południowym wybrzeżu Francji.

Winslet i DiCaprio namiętną parę kochanków zagrali już 20 lat temu. W 1997 roku do kin trafił mega-przebój w reżyserii Jamesa Camerona "Titanic". Obraz, oprócz ogromnego sukcesu komercyjnego, zdobył także 11 Oscarów. Warto nadmienić, że jest to rekord jeśli chodzi o liczbę statuetek przyznanych jednej produkcji. Do tej pory osiągnęły go jedynie trzy realizacje.

Film Camerona przysporzył też ogromnej rzeszy fanów parze Winslet-DiCaprio. Wielbiciele aktorów nie tylko doceniali ich zawodowy kunszt, ale też na bieżąco śledzili plotki dotyczące ich osobistej relacji. Teraz z pewnością mają się z czego cieszyć. Para została przyłapana na tym, jak spaceruje w kostiumach kąpielowych na plaży w Saint-Tropez.

Winslet w 2012 roku po raz trzeci wyszła za mąż. Jej życiowym partnerem jest Ned Rocknroll. Mimo tego nadal utrzymuje ciepłą relację ze swoim starym przyjacielem z filmowego planu.

Aktorzy wzięli wspólnie udział w dobroczynnej gali, którą w Saint-Tropez zorganizowała działająca na rzecz ochrony środowiska fundacja DiCaprio. Tam też spotkali się z inną gwiazdą "Titanica" - Billym Zanem, który w hicie Camerona grał głównego antagonistę, przymusowego wybranka Rose.

Zane podzielił się na Instagramie zdjęciem tria, które skomentował - “Ferajna znowu razem. Teraz ratujemy góry lodowe. Bądź tu mądry".

Gala przygotowana przez DiCaprio, na którą przybyły ekranowe sławy m.in. Cate Blanchett, Marion Cotillard, Penelope Cruz czy Tom Hanks, ostatecznie zebrała ponad 30 milionów dolarów. Pieniądze zostaną wykorzystane w programach pomocy realizowanych przez The Leonardo DiCaprio Foundation.