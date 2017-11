Kate Winslet i Allison Janney: Pocałunek na scenie

Allison Janney pocałowała Kate Winslet na scenie podczas gali Hollywood Film Awards.

Kate Winslet w pocałunku z Allison Janney /Kevin Winter /Getty Images

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 5 listopada, podczas gali wręczenia nagród Hollywood Film Awards. Kate Winslet otrzymała statuetkę dla najlepszej aktorki za rolę w filmie Woody'ego Allena "Na karuzeli życia".



Reklama

Odbierając nagrodę Winslet stwierdziła, że czuje się zaszczycona możliwością przebywania w jednym miejscu z takimi znakomitościami jak choćby Allison Janney.

"Nie znam cię zbyt dobrze, ale wiem, że chciałabym być tobą. Naprawdę. Lub choćby cię pogłaskać. Zawsze możemy się pocałować, prawda? Może kiedyś?" - powiedziała ze sceny Winslet.

Na reakcję Janney, która podczas wieczoru odebrała nagrodę dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę w filmie "I, Tonya", nie trzeba było długo czekać. Od razu weszła na scenę i pocałowała Winslet.



Wideo Hollywood Film Awards: Allison Janney Kisses Kate Winslet Onstage

Film "Na karuzeli życia" trafi na ekrany polskich kin 1 grudnia.

Nowe dzieło Woody'ego Allena to historia czterech postaci, których losy splatają się w słynnym parku rozrywki na Coney Island w latach 50. ubiegłego wieku. Rozchwiana emocjonalnie, była aktorka Ginny (Winslet) pracuje tu jako kelnerka. Jej mąż Humpty (Jim Belushi) jest operatorem karuzeli. Mickey (Justin Timberlake) to przystojny ratownik, który marzy o karierze dramatopisarza. Carolina natomiast jest marnotrawną córką Humpty’ego, która w domu ojca szuka schronienia przed gangsterami. Poetycko sfilmowany przez Vittorio Storaro "Na karuzeli życia", to rozgrywająca się w malowniczych plenerach, iskrząca emocjami opowieść o pasji, namiętności i zdradzie.