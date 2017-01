Katarzyna Warnke: Kariera zagraniczna?

Katarzyna Warnke ma nadzieję na karierę zagraniczną. Obawia się jednak, że ma na to mniejszą szansę niż jej mąż. Twierdzi jednak, że Piotr Stramowski uczy ją pozytywnego myślenia i wiary w to, że wszystko jest możliwe. Obecnie oboje starają się o dystrybucję filmu "W spirali" w Wielkiej Brytanii.

Katarzyna Warnke jest otwarta na wszelkie możliwości, do czego przekonuje ją Piotr Stramowski /Paweł Wrzecion /MWMedia

Jesienią zeszłego roku w mediach pojawiły się informacje o szansie Piotra Stramowskiego na karierę w Hollywood. Przeprowadzce do Los Angeles sprzeciwić się miała jednak Katarzyna Warnke, która nie wyobraża sobie życia poza Polską. Aktorka zaprzecza tym plotkom, zapewniając, że oboje z mężem próbują swoich sił na arenie międzynarodowej. - Obydwoje staramy się, jeździmy za granicę, do Stanów Zjednoczonych. Teraz staramy się o dystrybucję "W spirali" na Wyspach i prawdopodobnie we wrześniu będzie ten film dystrybuowany - mówi Katarzyna Warnke agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Oboje pozostają także w kontakcie z kilkoma amerykańskimi filmowcami i prowadzą rozmowy na temat ewentualnej współpracy. Gwiazda nie ukrywa, że zarówno ona, jak i jej mąż mają plany związane z międzynarodową karierą. Na razie jednak nie są w stanie stwierdzić, w jakim stopniu mają one szansę na realizację. - Jak wszyscy wiedzą, jestem starsza od Piotrka, co wszędzie jest podkreślane, więc jako kobieta obawiam się tego, że być może mam mniejsze szanse - przyznaje Warnke.

Gwiazda jest jednak otwarta na wszelkie możliwości, do czego przekonuje ją Piotr Stramowski. Twierdzi, że jej marzeniem zawsze była współpraca z najlepszymi artystami - liczy też, że skoro udało się to marzenie zrealizować w zakresie teatru, to uda się również w ramach kariery filmowej. - Piotr uczy mnie pozytywnego myślenia i tego, że wszystko jest możliwe - zdradza Warnke.

Aktorka zaprzecza też wielu innym doniesieniom medialnym, m.in. pogłoskom o jej zazdrości o męża lub kryzysie w jej związku z Piotrem Stramowskim. Nie rozumie dlaczego w ostatnim czasie pojawia się tak wiele kontrowersyjnych newsów na jej temat. - Piotrek raczej sprawdza internet i przynosi co chwilę, że mamy kryzys, i prosi mnie, żebyśmy nie mieli, a to znowu jakaś gwiazda zagięła parol na Piotrka - wymienia Warnke.

Aktorka poznała Piotra Stramowskiego w 2015 roku na planie filmu "W spirali", w którym grali małżeństwo przechodzące poważny kryzys. Bardzo szybko zostali parą, a 30 lipca 2016 roku wzięli ślub w kameralnym gronie złożonym wyłącznie z najbliższych im osób.