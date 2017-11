Katarzyna Lewińska z Europejską Nagrodą Filmową za kostiumy do "Pokotu"

Katarzyna Lewińska została wyróżniona Europejską Nagrodą Filmową za kostiumy do "Pokotu" Agnieszki Holland - ogłosiła Europejska Akademia Filmowa w środę, 15 listopada. Na liście laureatów znalazł się także reżyser Robin Campillo, nagrodzony za montaż "120 uderzeń serca".

Katarzyna Lewińska (z lewej) ma ogromne powody do zadowolenia /Wojciech Stróżyk /Reporter

Europejska Akademia Filmowa ogłosiła pierwszych laureatów tegorocznej edycji Europejskich Nagród Filmowych - w kategoriach technicznych i artystycznych. Zwycięzców, jak czytamy na stronie EFA, wybrało z listy selekcyjnej Europejskich Nagród siedmioosobowe jury, złożone z członków Akademii, obradujące w Berlinie.



Katarzyna Lewińska została uznana Europejską Kostiumografką 2017 za film "Pokot". EFA wyróżniło ją za prostotę strojów podkreślającą charakter postaci i wydobywającą główne przesłanie filmu. "Zderzenie między człowiekiem a naturalnym środowiskiem jest pokazane w tkaninach, kolorach oraz stylu kostiumów, jednocześnie eksponując osobowość postaci i nadając im życie" - podkreśliło jury. "Kostiumy wraz ze wszystkimi pozostałymi elementami stanowią integralną część opowieści, tworząc mocne wizualne wrażenia" - dodało.

"Pokot" to film Agnieszki Holland, nagrodzony wcześniej m.in. na Berlinale Srebrnym Niedźwiedziem im. Alfreda Bauera za "otwieranie nowych perspektyw w sztuce filmowej". Jest polskim kandydatem do Oscara. Główną bohaterką filmu, zrealizowanego na podstawie powieści Olgi Tokarczuk "Prowadź swój pług przez kości umarłych", jest Janina Duszejko, emerytowana inżynierka budowy mostów, astrolożka z zamiłowania i wegetarianka. Mieszka sama w Kotlinie Kłodzkiej i buntuje się przeciwko okolicznym myśliwym i kłusownikom. Pewnej zimowej nocy umiera jej sąsiad, Wielka Stopa. Jakiś czas później Duszejko znajduje w lesie ciało Komendanta Policji. Na miejscu zbrodni zwraca uwagę jedynie na dziesiątki śladów sarnich racic. Widząc niemoc policji zaczyna własne niekonwencjonalne śledztwo.

Katarzyna Lewińska jest autorką kostiumów także do takich filmów, jak: "Boisko bezdomnych", Sponsoring", "Cicha noc", "Powidoki", "Córki dancingu", "Pod Mocnym Aniołem" i "W ciemności".

Dwa wyróżnienia EFA trafiły do twórców "Niemiłości" (Loveless) Andrieja Zwiagincewa: Prix Carlo di Palma - nagrodę dla Europejskiego Autora Zdjęć Filmowych 2017 - otrzymał Michail Krichman, a nagrodę dla Europejskiego Kompozytora 2017 Evgueni i Sacha Galperine.

Prócz tego docenieni zostali także - za montaż - Robin Campillo za "120 uderzeń serca" (BPM. Beats Per Minute), Josefin Asberg za scenografię do "The Square" w reż. Rubena Ostlunda, Leendert van Nimwegen za charakteryzację w "Wendecie" (Brimstone) Martina Koolhovena oraz dźwiękowiec Oriol Tarrago za "Siedem minut po północy" (A Monster Calls) Juan Antonio Bayona.

Laureatów nagród w głównych kategoriach poznamy 9 grudnia. Szansę na Europejskie Nagrody Filmowe spośród polskich filmów mają dwa tytuły: "Twój Vincent" Doroty Kobieli i Hugh Welchmana w kategorii pełnometrażowy film animowany, oraz "Komunia" Anny Zameckiej w kategorii pełnometrażowy film dokumentalny.