Katarzyna Herman: Aktorka do szpiku kości

Jestem aktorką do szpiku kości, znajomi się ze mnie śmieją, że ciągle kogoś gram - zwierza się Katarzyna Herman, znana m. in. z serialu "Druga szansa". Jak dodaje "bardzo dobrze czuję się na scenie", a z grania "czerpie energię".

Katarzyna Herman na planie serialu "Druga szansa" /Paweł Wrzecion /MWMedia

Herman wspomina, że mając zaledwie parę lat, zafascynowała się filmem z Charlie Chaplinem "Cyrk". "Wtedy wymyśliłam, że chcę występować w cyrku, jednak trafiłam do szkoły baletowej, tam była scena, teatr i chciałam się zajmować sztuką, robić scenografię, kostiumy i przy okazji pisać" - wyznaje PAP Life aktorka.

Aktorka przekonuje, że zawód, który wybrała, jest jej największym hobby oraz pasją. "Niektórzy chodzą na terapię, a ja trudne sytuacje, przerabiam odgrywając je na scenie. Potem problemy, z którymi mam do czynienia na co dzień w życiu, stają się łatwiejsze do rozwiązania. Lubię stres towarzyszący występom przed kamerą i w teatrze, to mnie mobilizuje do pracy" - mówi.

Herman podkreśla, że życie nauczyło ją, że praca aktora polega na dokonywaniu wyborów. "Mogą być lepsze lub gorsze" - zwraca uwagę aktorka.

"Przeważnie szukam takich tematów, wyborów, które są dla mnie ciekawe, chciałabym, żeby coś mnie jeszcze w życiu zaskoczyło" - zaznacza.

Zasadą, którą kieruje się Herman, a przy okazji przekazuję ją początkującym aktorom, brzmi: "Każdy z nas jest inny, ale należy uwierzyć, że to co mamy do powiedzenia może być ciekawe". "Należy słuchać swoich emocji i próbować je przekazać" - dodaje.

Herman przyznaje, że najważniejsi w jej życiu są: rodzina, przyjaciele oraz osoby, z którymi buduje trwałe relacje.