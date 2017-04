Karolina Szymczak: Zjawiskowe odkrycie "Gwiazd"

Wobec jej olśniewającej urody trudno przejść obojętnie. W przeszłości szuka ta nie udała się Brettowi Ratnerowi... Kiedy hollywoodzki reżyser "Herculesa" zobaczył sesję pięknej Polki w "Playboyu", z miejsca postanowił zaangażować ją w swoim filmie. I tak Karolina Szymczak trafiła do megaprodukcji, gdzie miała okazję wystąpić u boku Dwayne’a "Rocka" Johnsona i top modelki Iriny Shayk, byłej dziewczyny Cristiano Ronaldo. Teraz zjawiskowa aktorka i modelka rusza na podbój rodzimego kina...

Karolina Szymczak na uroczystej premierze "Gwiazd" w Zabrzu /materiały dystrybutora

Wkrótce Karolinę Szymczak zobaczymy w najnowszym filmie Jana Kidawy-Błońskiego - "Gwiazdy", gdzie wciela się Marlenę. Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia znakomitego śląskiego piłkarza Jana Banasia - gwiazdy Polonii Bytom, Górnika Zabrze i polskiej reprezentacji ery Kazimierza Górskiego trafi na ekrany 12 maja.

"'Gwiazdy' to przede wszystkim historia o ludziach, ich pasjach, marzeniach, miłości i dążeniu do celu. Moja postać Marlena wprowadza w fabułę nie tyle konflikty, co wielkie emocje. Bardzo cieszę się z udziału w tej produkcji. Jestem zadowolona z pierwszych recenzji i odbioru mojej roli. Wiem jednak, że wciąż czeka mnie ciężka praca. Ale jestem na nią gotowa" - deklaruje Karolina Szymczak.

"Po tym jak ja obejrzałam 'Gwiazdy', uważam, że to świetny film dla kobiet. Panie wreszcie będą potrafiły zrozumieć i wybaczyć swoim małżonkom i partnerom to, że tak namiętnie oglądają mecze. I być może same wesprą ich w kibicowaniu, gdy przekonają się, jakie to dla nich ważne i emocjonujące" - mówi aktorka.

Zdjęcie Z Sebastianem Fabijańskim w scenie z "Gwiazd" / Robert Jaworski / materiały dystrybutora

Karolina Szymczak urodziła się w Złotoryi. Od 10 lat zajmuje się profesjonalnym modelingiem. Pracowała m.in.: w Nowym Jorku, Los Angeles, Mediolanie, Paryżu, Barcelonie. Wielokrotnie stawała przed obiektywem takich wybitnych fotografów mody, jak: David Bellemere (obecnie na stałe związany z marką Victoria’s Secret i magazynami: Vogue, Harper’s Baazare, Marie Claire), Antoine Verglas (pracował z takimi modelkami jak Heidi Klum, Claudia Schiffer, Naomi Cambell). Karolina zagrała również w filmie Stevena Lyona pt. "Remember Cuba", który otrzymał 1. miejsce na festiwalu filmowym Cine Fest w Los Angeles. Była twarzą takich marek, jak: Prima Donna, Wacoal, Bialcon, Nicole Oliver, Bestform, Dalia, Pleasure State. W 2014 roku zagrała w hollywoodzkiej superprodukcji "Herkules" w reżyserii Bretta Ratnera.

Obecnie studiuje na Wydziale Psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Jest również absolwentką Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Ukończyła Szkołę AFT Leadership Coaching School. Prywatnie jest wielką miłośniczką psów i górskich krajobrazów. Chętnie uczestniczy w aukcjach charytatywnych. Czynnie wspiera Fundację Kairos, działającą na rzecz artystycznie utalentowanych dzieci z biednych rodzin.

Zdjęcie Karolina Szymczak od 10 lat zajmuje się modelingiem / materiały prasowe

Jan Kidawa-Błoński, twórca obsypanych nagrodami filmów "Skazany na bluesa" i "Różyczka", przedstawia inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami opowieść o pasji, miłości i rywalizacji. "Gwiazdy" to urzekająca klimatem, zabawna, ale i nostalgiczna, podróż do świata młodzieńczych marzeń, wyznaczających cel i kierunek życia bohaterów. Całość okraszona fantastycznym śląskim temperamentem i przywołująca wielkie chwile polskiego futbolu

Posiadający polsko-niemieckie korzenie Jan Banaś (Mateusz Kościukiewicz) dorasta na Śląsku. Od dzieciństwa jego największą pasją jest piłka, a największym rywalem... oddany kumpel Ginter (Sebastian Fabijański). Z czasem rywalizacja przyjaciół przenosi się z podwórka na stadiony śląskich klubów - Polonii Bytom i Górnika Zabrze. A to nie koniec ich zmagań. Prawdziwe emocje zaczynają się, gdy w życiu gwiazd sportu pojawi się piękna Marlena (Szymczak). Walczący o jej względy Jan i Ginter szybko odkrywają, że w grze o miłość nie obowiązują żadne przepisy. Kiedy ciężka kontuzja kończy karierę Gintera, a samego Banasia przybliża do składu "orłów Górskiego", bohater staje przed trudnym, życiowym wyborem. Stawką jego decyzji będzie udział w olimpiadzie i piłkarskich mistrzostwach świata.