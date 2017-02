Karolina Gruszka ambasadorką akcji "Poczuj chemię do Skłodowskiej"

Karolina Gruszka, odtwórczyni tytułowej roli w filmie "Maria Skłodowska-Curie" została ambasadorką akcji #PoczujChemięDoSkłodowskiej.

Karolina Gruszka promuje akcję #PoczujChemięDoSkłodowskiej /Michał Puchalski /materiały dystrybutora

Przyjaźniła się z Einsteinem i polecała go, kiedy ubiegał się o pracę. Inspirowała Michalinę Wisłocką. Jej śladami chciały podążać kobiety na całym świecie. W czasach kiedy zapinały suknie pod samą szyją, ona nie obawiała się wskoczyć w kąpielowy trykot, ponieważ uwielbiała pływać kraulem. Jako jedna z pierwszych zrobiła prawo jazdy - i to na samochody ciężarowe! A w podróż poślubną pojechała rowerem. Była nie tylko pierwszą kobietą, która dostała Nagrodę Nobla, ale do dzisiaj pozostaje jedyną na świecie, która otrzymała go dwukrotnie. Zapoczątkowała zmiany w tradycyjnym i konserwatywnym postrzeganiu kobiet, udowadniając, że mogą łączyć w sobie wiele ról - mogą być matkami, żonami, ale też naukowcami. Dzięki jej odkryciom już w 1905 roku udało się wyleczyć raka szyjki macicy i upowszechniono badania RTG.

Dzisiaj zbieramy efekty tego, co zapoczątkowała. W tym roku obchodzimy 150. rocznicę urodzin genialnej Polki, która wyprzedzała swoją epokę, a jej dokonania pozostają niezmiennie aktualne i nowoczesne.

3 marca w polskich kinach pojawi się wystawna, międzynarodowa koprodukcja pt. "Maria Skłodowska-Curie" o pasjonującym życiu polskiej noblistki. Na ekranie w roli tytułowej zobaczymy Karolinę Gruszkę. Aktorka zgodziła się zostać ambasadorką akcji #PoczujChemięDoSkłodowskiej i opowiedziała, dlaczego możemy być dumni z Marii Skłodowskiej-Curie, zachęcając nas do własnych poszukiwań w jej biografii niezwykłych i inspirujących faktów z jej życia.



"Kiedy dostałam scenariusz, to od razu poczułam, że jest to coś bardzo interesującego, intrygującego, do czego chciałabym się zbliżyć w tej postaci. Nagle wyłonił się obraz kobiety pełnej pasji, nie tylko do nauki, ale i do życia. Jesteśmy przyzwyczajeni do patrzenia na nią jak na poważną kobietę - naukowca, która w czarnej sukni, zapiętej pod szyję, gdzieś w swoim laboratorium, zajmuje się bardzo ważnymi badaniami. A to tylko część prawdy o tej niezwykłej kobiecie" - opowiada Karolina Gruszka.

Maria Skłodowska-Curie jest jedną z największych postaci światowej nauki. Pierwszą kobietą wyróżnioną Nagrodą Nobla, mentorką Alberta Einsteina, wielką osobowością i jedną z niewielu ludzi na świecie, których odkrycia odmieniły oblicze współczesnej nauki. Była pierwszą kobietą profesorem na Sorbonie, która opracowała nowe metody badawcze i konstruowała instrumenty pomiarowe. Utworzyła nowe placówki naukowo-terapeutyczne: Instytut Radowy w Paryżu i w Warszawie oraz wprowadziła do nauki nowe pojęcie "promieniotwórczość". Całe życie Marii Skłodowskiej-Curie cechowało bezinteresowne oddanie nauce. Obce było jej dążenie do osobistych korzyści. W 2015 roku okrzyknięto ją najbardziej wpływową kobietą ostatniego dwustulecia.