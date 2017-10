"Juliusz": Nowa komedia twórców "Planety Singli"

"Juliusz" to nowa komedia twórców "Planety Singli" - przeboju, który obejrzało w kinach blisko 2 miliony widzów! W roli tytułowej Wojciech Mecwaldowski, obok którego zobaczymy Jana Peszka, Annę Smołowik, Rafała Rutkowskiego. W dodatkowych, zaskakujących rolach wielkie nazwiska polskiego kina: Jerzy Skolimowski, Andrzej Chyra i Maciej Stuhr.

W tytułowego bohatera wciela się Wojciech Mecwaldowski /Gigant Films /materiały dystrybutora

Tytułowym bohaterem jest uporządkowany nauczyciel plastyki (Wojciech Mecwaldowski), którego głównym problemem w życiu jest ojciec (Jan Peszek) - nieustająco imprezujący artysta-malarz. Kiedy senior przeżyje drugi zawał serca, a mimo to odmówi zmiany stylu życia, Juliusz będzie musiał znaleźć sposób na to, by wpłynąć na jego zachowanie. Lekarstwem na bolączki bohatera wydawać się będzie przypadkowo poznana, beztroska lekarz weterynarii - Dorota (Anna Smołowik). Okaże się jednak, że prawdziwe problemy dopiero nadchodzą...

Reklama

Za filmem stoi grono twórców hitu "Planeta Singli" (firma Gigant Films, czyli producenci Radosław Drabik i Michał Chaciński) współpracujący z czołowymi polskimi komikami sceny stand-up: Abelardem Gizą i Kacprem Rucińskim. Film będzie pełnometrażowym debiutem Aleksandra Pietrzaka, reżysera nagradzanych krótkich metraży: "Mocna kawa wcale nie jest taka zła" oraz "Ja i mój tata". "Juliusz" powstaje ze środków prywatnych.



Polskim dystrybutorem filmu jest Kino Świat. Premiera zaplanowana została na 14 września 2018.