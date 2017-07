Juliusz Machulski jak Woody Allen

"Volta", czyli nowa komedia Juliusza Machulskiego, to produkcja, w której jedną z głównych ról odgrywa... miasto. Jak do tej pory z "obsady" tego rodzaju najbardziej znany był Woody Allen i związane z jego filmami metropolie, takie jak: Barcelona, Rzym czy Paryż. Z okazji 700-lecia Lublina i wejścia "Volty" do kin odbył się pokaz premierowy oraz zorganizowana została wystawa fotografii i rekwizytów z nowej komedii Machulskiego.

Andrzej Zieliński i Jacek Braciak w scenie z "Volty" /Dorota Awiorko /materiały dystrybutora

9 czerwca w Lublinie odbyła się uroczysta premiera filmu Juliusza Machulskiego "Volta". Wzięli w niej udział: Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, władze miasta oraz twórcy i aktorzy filmu. Nowa komedia reżysera "Seksmisji" została zrealizowana z okazji 700-lecia Miasta Lublin i trafi do kin w całej Polsce już 7 lipca.

"W 2017 roku Lublin świętuje Wielki Jubileusz 700-lecia nadania praw miejskich. Film w reżyserii Juliusza Machulskiego, króla polskiej komedii, który pokazuje Lublin, to najlepsza promocja, jaką miasto może mieć w tak szczególnym roku. Zależało nam, by premiera "Volty" była częścią obchodów naszego całorocznego święta, a Lublin, który po raz kolejny zagra na dużym ekranie główną rolę, zachwycił widzów w całej Polsce. Zapraszam do kin, a także odwiedzin Lublina w roku obchodów obfitującym w niezwykłe wydarzenia" - powiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Uroczystej premierze w Lublinie towarzyszyła również wystawa fotografii i werków z planu filmowego autorstwa Doroty Awiorko. Została ona otwarta w Ratuszu w towarzystwie Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka i ekipy filmowej. Zaprezentowano na niej 49 fotografii wykonanych podczas realizacji filmu w Lublinie, na których zostali uwiecznieni odtwórcy głównych ról. Na werkach można zobaczyć ekipę filmową wraz z reżyserem i aktorami przy pracy. Centrum wystawy stanowią rekwizyty z filmu, które widz może zobaczyć na ekranie. Wkrótce wystawa ruszy w podróż po całej Polsce.