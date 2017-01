Jimmy Fallon o gali rozdania Złotych Globów

- ​Jestem bardzo podekscytowany, to perfekcyjny rok, by być gospodarzem takiego show - powiedział Jimmy Fallon, który 8 stycznia poprowadzi galę wręczenia Złotych Globów.

Jimmy Fallon już nie może doczekać się Złotych Globów /Alberto E. Rodriguez / Getty Images

Tegoroczną galę rozdania Złotych Globów poprowadzi Jimmy Fallon, komik znany z prowadzenia „The Tonight Show” w stacji NBC.

Gwiazdor nie ukrywa podekscytowania niedzielną imprezą.

"To duża sprawa. Myślę, że to był dobry rok dla telewizji i filmu. Perfekcyjny rok, by być gospodarzem takiego show. Ta impreza jest inna niż Oscary i Grammy, jest jak składanka, to, co najlepsze z filmu i telewizji" - powiedział.

Co przygotował wraz z ekipą na rozpoczęcie imprezy?



