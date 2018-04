Jest plakat festiwalu w Cannes 2018

Wiadomo już, jak będzie wyglądał plakat tegorocznego festiwalu w Cannes. Są na nim Anna Karina i Jean-Paul Belmondo w scenie z kultowego "Szalonego Piotrusia" (1965) Jean-Luca Godarda.

Tegoroczna edycja imprezy odbędzie się w dniach 8-19 maja. Na czele jury stanie dwukrotnie nagrodzona Oscarem australijska aktorka Cate Blanchett.



Imprezę zainauguruje dramat "Wszyscy wiedzą" w reżyserii Asghara Farhadiego ("Rozstanie", "Klient"). Główne role w filmie grają hiszpańscy aktorzy Javier Bardem i Penelope Cruz.

Główną bohaterką psychologicznego thrillera jest Laura (Cruz), która wraz z rodziną wyrusza w podróż z Buenos Aires do rodzinnej wioski w Hiszpanii. Rodzinna uroczystość zostaje jednak zakłócona przez wydarzenia, które na zawsze zmienią życie bohaterów filmu.

