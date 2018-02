Jessica Chastain wycięta z nowego filmu Xaviera Dolana

"Wszystko zostało rozegrane z najwyższym szacunkiem i miłością" - tak Jessica Chastain skomentowała fakt usunięcia jej postaci z najnowszego filmu Xaviera Dolana.

Jessica Chastain nie pojawi się w nowym filmie Xaviera Dolana AFP

Jessica Chastain została wycięta z nowego filmu Xaviera Dolana "The Death And Life Of John F. Donovan".



O swej decyzji reżyser poinformował na Instagramie w niedzielę, 4 lutego. Najbardziej zaskakujące jest to, że hollywoodzka aktorka zdążyła już nakręcić wszystkie sceny do filmu.

"Kochani, nie martwcie się, wiedziałam o tym wcześniej. Wszystko zostało rozegrane z najwyższym szacunkiem i miłością" - oświadczyła aktorka, stając w obronie 29-letniego twórcy.

Sceny z udziałem aktorki zostały usunięte w ostatniej chwili, tuż przed montażem. Dolan twierdzi, że "nie pasują one do nowej koncepcji filmu".

Film "The Death And Life Of John F. Donovana" to pierwszy film młodego kanadyjskiego reżysera nakręcony w języku angielskim (dotąd jego filmy realizowane były w języku francuskim).



Bohaterem filmu jest hollywoodzki aktor, który prowadzi korespondencję z jedenastolatkiem z Londynu. Kiedy dziennikarka ujawnia tę korespondencję, wybucha skandal. Rolę dziennikarki grała właśnie Jessica Chastain.



W filmie "The Death and Life of John F. Donovan" występują: Kit Harington, Natalie Portman, Susan Sarandon, Thandie Newton, Jacob Tremblay i Sir Michael Gambon.