Jessica Chastain przyjechała do Polski

- Dla mnie to opowieść o waszym bohaterstwie - podkreśla w rozmowie z RMF FM znana aktorka Jessica Chastain. Dwukrotnie nominowana do Oscara przyjechała do Polski, by promować film "Azyl" (premiera: 24 marca).

Jessica Chastain jest już w Polsce /Radosław Nawrocki /Agencja FORUM

Chastain gra Antoninę Żabińską, żonę dyrektora warszawskiego zoo, która wspólnie z mężem Janem w czasie niemieckiej okupacji ukrywała na terenie Ogrodu Zoologicznego setki Żydów. Ryzykując życie - osobiście wydostawali ich z getta. 7 marca w Warszawie uroczysta premiera filmu.



Podczas II wojny światowej Antonina i Jan Żabińscy (w tych rolach Jessica Chastain i Johan Heldenbergh) ukrywali na terenie zoo kilkuset Żydów, których wydostali z getta. Dzięki ich heroicznej postawie ocalało ponad 300 istnień ludzkich. Żabiński pełnił wówczas funkcję dyrektora warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, jego żona (pisarka) zajmowała się domem i opiekowała zwierzętami. Zoo stało się niemym świadkiem bohaterskiej postawy Żabińskich, dając zarazem schronienie tym, których naziści skazali na pewną śmierć. Po wojnie małżonkowie zostali wyróżnieni przez instytut Yad Vashem tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

"Azyl" przedstawia wojenne losy Żabińskich z perspektywy Antoniny. - Czułam całą duszą, że ta historia musi zostać przeniesiona na duży ekran - opowiada producentka obrazu Kim Zubick. - Wojna to nie tylko opowieści z frontu, to także walka w imię dobra, próba ocalenia człowieka, ludzkości. Postawa Antoniny jest czystą inspiracją, afirmacją człowieczeństwa, afirmacją życia - podkreśla.

Przygotowując się do roli Antoniny Żabińskiej, Jessica Chastain pobierała lekcje wymowy języka polskiego oraz gry na pianinie, odwiedziła warszawskie zoo, a także Auschwitz. Spotkała się również z córką państwa Żabińskich - Teresą. - Nawet sobie nie wyobrażasz jaki to dla mnie zaszczyt zagrać Antoninę Żabińską. Widzisz przecież, jaka jestem wzruszona, gdy o tym mówię. Bardzo emocjonalnie traktuję historię mojej bohaterki, waszą trudną historię i przesłanie, które miała Antonina. Ta niezwykła kobieta wierzyła, że ludzkie współczucie i wielka miłość są najlepszą odpowiedzią na przemoc - hollywoodzka aktorka mówi RMF FM.



"Azyl" opowiada historię rdzennie polską, nieco zapomnianą przez współczesnych, a zasługującą na pamięć ze względu na heroizm jej bohaterów. Pomysł na powstanie filmu o Antoninie Żabińskiej zrodził się dekadę temu. Do czasu realizacji projektu jego twórcy zgłębili historię nie tylko Żabińskich, ale także Polski, Holokaustu i wojennej Europy.

Do Warszawy na premierę przyjeżdża również reżyserka filmu Niki Caro, laureat Europejskiej Nagrody Filmowej Johan Heldenbergh (w filmie gra rolę Jana Żabińskiego), grający niemieckiego oficera Daniel Brühl oraz producentka filmu Kim Zubick.

Katarzyna Sobiechowska-Szuchta