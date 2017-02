Jerzy Stuhr: Straciłem wiarę w polityków

- Ja się tego boję, tego stanu w sobie, że ja straciłem wiarę w deklaracje polityków - aktor i reżyser Jerzy Stuhr powiedział w programie "Fakty po Faktach", komentując sytuację w Polsce

Wideo Jerzy Stuhr: Nie jestem w stanie uwierzyć politykowi (źródło: TVN24 / x-news)

Pytany, czy brak wiary w deklaracje towarzyszy mu od zawsze, czy od jakiegoś czasu, odpowiedział: - Było tak, że szedłem za ideą w 1980 r., a teraz po prostu coś takiego się wyrobiło, że co by ktokolwiek nie mówił, to ja nie wierzę. Ja się tego boję, tego stanu w sobie, że ja straciłem wiarę w deklaracje. Oczywiście w tym przypadku to nie jest nic takie strasznego, zwłaszcza, że obecna władza mi w tym pomaga, chodzę po poboczach - przyznał Stuhr.