​Jerzy Stuhr laureatem Orła 2018 za Osiągnięcia Zycia

W piątek, 9 marca, podczas spotkania Nominowanych do Polskich Nagród Filmowych 2018 zostało ogłoszone nazwisko pierwszego laureata Orłów 2018, dorocznych nagród Polskiej Akademii Filmowej. Tegorocznym laureatem Nagrody za Osiągnięcia Życia został Jerzy Stuhr.

Jerzy Stuhr, jeden z najwybitniejszych i najpopularniejszych polskich aktorów teatralnych i filmowych, reżyser, scenarzysta, pisarz, wykładowca w PWST w Krakowie, a w latach 1990-1996 i 2002-2008 rektor tej uczelni. Ogromną popularność i sympatię widzów zdobył rolami w filmach "Wodzirej", "Amator", "Obywatel Piszczyk", "Seksmisja", "Kingsajz", "Kiler", "Kilerów 2-óch" czy za kultowy dubbing w filmie animowanym "Shrek".



Dzięki doskonałej znajomości języka włoskiego w latach 80. występował w filmach we Włoszech, za co w 1982 roku otrzymał nagrodę krytyki za pracę aktora zagranicznego w Italii.

Po drugiej stronie kamery zadebiutował filmem "Spis cudzołożnic". Wyreżyserował i zagrał również w filmach: "Historie miłosne", "Tydzień z życia mężczyzny", "Duże zwierzę", "Korowód", "Pogoda na jutro" czy "Obywatel", które spotkały się ze znakomitym przyjęciem zarówno krytyków, jak widzów i przyniosły twórcy wiele nagród.

Jerzy Stuhr to również laureat Orła 2006 za Najlepszą Drugoplanową Rolę Męska w filmie Krzysztofa Zanussiego "Persona non grata" oraz Członek Europejskiej Akademii Filmowej i Polskiej Akademii Filmowej.

Nagroda za Osiągnięcia Życia przyznawana jest od pierwszej edycji Orłów, czyli od 1999 roku. Dotychczasowymi zwycięzcami w tej kategorii byli: Wojciech Jerzy Has (1999), Andrzej Wajda (2000), Stanisław Różewicz (2001), Tadeusz Konwicki (2002), Roman Polański (2003), Kazimierz Kutz (2004), Jerzy Kawalerowicz (2005), Jerzy Hoffman (2006), Witold Sobociński (2007), Janusz Morgenstern (2008), Jerzy Wójcik (2009), Jerzy Stefan Stawiński (2010), Tadeusz Chmielewski (2011), Janusz Majewski (2012), Danuta Szaflarska (2013), Kazimierz Karabasz (2014), Franciszek Pieczka (2015), Janusz Gajos (2016) oraz Sylwester Chęciński (2017).

Wśród nominowanych, którzy wzięli udział w spotkaniu byli między innymi:

Piotr Domalewski - nominowany do Orłów 2018 w kategoriach Odkrycie Roku, Najlepszy Film, Najlepsza Reżyseria i Najlepszy Scenariusz za film "Cicha noc"

Katarzyna Adamik - nominowana do Orłów 2018 w kategoriach Najlepszy Film i Najlepsza Reżyseria za film "Pokot" oraz w kategorii Najlepszy Filmowy Serial Fabularny za "Watahę 2"

Anna Jadowska - nominowana do Orła 2018 w kategorii Najlepsza Reżyseria za film "Dzikie róże"

Bronisława Zamachowska - nominowana do Orłów 2018 w kategoriach Odkrycie Roku i Najlepsza Drugoplanowa Rola Kobieca za film "Powidoki"

Magdalena Boczarska - nominowana do Orła 2018 w kategorii Najlepsza Główna Rola Kobieca za film "Sztuka kochania"

Jakub Gierszał - nominowany do Orła 2018 w kategorii Najlepsza Główna Rola Męska za film "Najlepszy"

Arkadiusz Jakubik - podwójnie nominowany do Orła 2018 w kategorii Najlepsza Drugoplanowa Rola Męska za filmy "Najlepszy" oraz "Cicha noc"

Tomasz Ziętek - nominowany do Orła 2018 w kategorii Najlepsza Drugoplanowa Rola Męska za film "Cicha noc"

Bogusław Linda - nominowany do Orła 2018 w kategorii Najlepsza Główna Rola Męska za film "Powidoki"

Jan P. Matuszyński - nominowany do Orła 2018 w kategorii Najlepszy Filmowy Serial Fabularny za "Watahę 2"

Sandro di Stefano - nominowany do Orła 2018 w kategorii Najlepsza Muzyka za film "Człowiek z magicznym pudełkiem"

Krzysztof Rak - nominowany do Orła 2018 w kategorii Najlepszy Scenariusz do filmu "Sztuka kochania"

Piotr Stasik - nominowany do Orłów 2018 w kategoriach Najlepszy Film Dokumentalny, Najlepsze Zdjęcia i Najlepszy Montaż za film "21 x Nowy Jork"

Alicja Albrecht - nominowana do Orła 2018 w kategorii Najlepszy Film Dokumentalny za film "Młynarski. Piosenka finałowa"

Marcin Borchardt - nominowany do Orła 2018 w kategorii Najlepszy Film Dokumentalny za film "Beksińscy. Album wideofoniczny"

i inni.

Podczas uroczystego spotkania Nominowani odebrali dyplomy nominacyjne oraz zaproszenia do członkostwa do Polskiej Akademii Filmowej oraz Europejskiej Akademii Filmowej. Przyjęcie zaproszenia do EFA daje prawo głosowania na Europejskie Nagrody Filmowe oraz udziału w całorocznej działalności Europejskiej Akademii Filmowej.

Ceremonia wręczenia Polskich Nagród Filmowych Orły 2017 odbędzie się w poniedziałek, 26 marca o godz. 20:00 w Teatrze Polskim w Warszawie.