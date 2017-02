Jerzy Skolimowski wyreżyserował teledysk z Korą w głównej roli

Jerzy Skolimowski wyreżyserował najnowszy teledysk Organka zatytułowany "Czarna Madonna". W roli głównej wystąpiła Kora.

Jerzy Skolimowski AFP

"To jest dla mnie bardzo ważny utwór, utwór wymagający wyjątkowego obrazu. Wiedziałem, że mogą mi w tym pomóc artyści, których trochę obawiałem się o to poprosić. Kora - wyjątkowa artystka, symbolizująca wszystko co chciałem przekazać w tym tekście, kobieta pełna siły i mocy wszelakich" - napisał na swoim facebookowym profilu Organek.

"Jerzy Skolimowski - postać wybitna, reżyser nagradzany na całym świecie. Jednak nie o to chodziło. To artysta rozumiejący, czujący, z głową wolną od schematów. Pomogło mi tyle osób, profesjonalistów przez duże P." - dodał muzyk.

"Nadal nie mogę w to uwierzyć..... marzenia się spełniają. Dziękuję" - podsumował Organek.

Płyta "Czarna Madonna" na rynek trafiła w listopadzie 2016 roku. Pierwszy singiel z albumu "Missisipi w ogniu" zdobył listy przebojów i stał się hitem. Drugim singlem z płyty jest tytułowa kompozycja "Czarna Madonna".