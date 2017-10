Jerzy Hoffman w roli bestii

Muzeum Karykatur w Warszawie otworzyło wystawę "Piękne i Bestia", na której zobaczyć można zdjęcia i karykatury inspirowane filmami Jerzego Hoffmana. Pomysłodawcy chcą w ten sposób uhonorować reżysera, który obchodzi w tym roku swoje 85. urodziny.

Anna Dymna i Jerzy Hoffman podczas 85. urodzin reżysera /Zenon Zubyrtowicz / East News

"Piękne", czyli polskie aktorki, które znane są z takich produkcji jak "Potop", "Pan Wołodyjowski" czy Znachor" oraz "Bestia", w którą wciela się reżyser Jerzy Hoffman, przedstawieni zostali w portretach autorstwa Zenona Żyburtowicza oraz w karykaturach Dariusza Łabędzkiego.

- Wspólnie wpadliśmy na pomysł uhonorowania reżysera, z racji jego 85. urodzin. Tak narodziła się myśl przedstawienia pięknych aktorek z jego filmów, w naszych rysunkach i fotografiach - mówią pomysłodawcy wystawy.

Jak dodają, "tytuł był z góry przemyślany". - Chcemy pokazać Jurka w sytuacji tego, który rzekomo pastwi się nad aktorkami, a one ulegają temu potworowi, który wcale nim nie jest - mówi Żyburtowicz.

Ze względów zdrowotnych, na oficjalnym otwarciu wystawy, nie można było zobaczyć Jerzego Hoffmana. Reżyser pomimo swojej rekonwalescencji nie chciał być dłużny i nagrał krótki film dla swoich gości, w którym mówi: "Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za przybycie. Bardzo mi przykro, że stan mojego zdrowia nie pozwala mi być wśród was. Choroba dotyczy jedynie mojego ciała, a nie ducha, a jak wiadomo duch jest tą lepszą i silniejszą częścią człowieka, więc chociaż w ten sposób mogę być tu dzisiaj. Życzę Państwu wesołego spędzenia czasu, tak jak przystało gościom Muzeum Karykatury. Kłaniam się i życzę dużo zdrowia".

Zdjęcia Żyburtowicza przedstawiają bohaterki w żartobliwy sposób. Na fotografiach zobaczyć można m.in. takie gwiazdy jak Bożena Dykiel, Anna Dymna czy Małgorzata Foremniak. - Wiele zdjęć powstało dość spontanicznie na planie filmowym, niektóre natomiast musiałem wykonać po latach. Zadanie nie było łatwe - podkreśla autor.

Karykatury Dariusza Łabędzkiego również należą do wyjątkowych. Małgorzata Braunek, Grażyna Szapołowska czy Katarzyna Bujakiewicz to aktorki, których sylwetki przedstawione są w nietypowy sposób. - W moich rysunkach staram się zawsze przemycić jakąś anegdotę. Jest to wariacja na temat sceny, która wyjątkowo utkwiła w mojej pamięci - mówi rysownik.

Podczas wernisażu zaprezentowano kalendarz na 2018 rok z reprodukcjami wszystkich dzieł, wydany w okazji urodzin Jerzego Hoffmana i zbliżającego się jubileuszu 40-lecia Muzeum Karykatury. Wystawę oglądać będzie można do 26 listopada, a kalendarze upamiętniające to wydarzenie zakupić można w muzealnym kiosku.