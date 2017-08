Jennifer Aniston: Tabloidy chcą nas zawstydzić

​Jennifer Aniston odniosła się do swojego zeszłorocznego artykułu, który dotyczył prezentowania tematu cielesności przez tabloidowe media. Jak stwierdziła aktorka - niewiele zmieniło się w tej kwestii od tamtego czasu.

Jennifer Aniston w filmie "Millerowie" (2013) /Capital Pictures /East News

Gwiazda serialu "Przyjaciele" ujawniła swoje poglądy dotyczące ataków bulwarówek na kobiety po tym, jak sama stała się ofiarą jednego z nich. W wielu artykułach sugerowano bowiem, że Aniston jest w ciąży, co było nieprawdą.

Jennifer Aniston: Przyjaciółka 1 19 Jennifer Aniston urodziła się w aktorskiej rodzinie. Jej ojciec John występował w popularnych operach mydlanych, takich jak m.in. legendarne już "Dni naszego życia", a matka - Nancy Dow, równiez próbowała swoich sił przed kamerą. Ojcem chrzestnym małej Jen został najlepszy przyjaciel Johna Anistona - Telly Savalas, czyli słynny Kojak. Trudno się więc dziwić, że dorastając w takim otoczeniu, Jennifer niezbyt długo zastanawiała się nad tym, kim chce zostać w przyszłości. Autor zdjęcia: Źródło: materiały prasowe 19

48-latka mocno skrytykowała wtedy całe zamieszanie a łamach bloga Huffington Post, twierdząc, że tabloidy tworzą ciągłą, negatywną atmosferę wokół gwiazd, której aktorka już nie wytrzymuje.

W jednym z wywiadów żaliła się - "Dlaczego patrzymy na kobiety jedynie przez kwestie partnera, statusu cywilnego i ciała? Czemu tego słuchamy? Zbyt ciężko pracowałam całe swoje życie i całą swoją karierę, by być sprowadzoną do roli smutnego człowieka bez dziecka!".

Teraz, w nowym wydaniu "Vogue", aktorka powraca do niełatwego tematu. Jak stwierdza - "Nie sądzę, by coś zmieniło się na lepsze".

"Myślę, że główny problem to wkładanie przez tabloidy i plotkarskie portale ludzkiego ciała w jakieś kategorie. Chcą tylko zawstydzić - twoje kilogramy, ciało albo bezdzietność. To jest dziwna obsesja i nie do końca potrafię zrozumieć, dlaczego tak prześladuje się i niszczy ludzi, którzy są po prostu po to, by zapewnić ci rozrywkę" - skomentowała Aniston.

Wideo Jennifer Aniston czuje się ośmieszona przez media? / źródło: Cover Video

"Dlaczego uczymy tego młode dziewczyny? To jest bardzo szkodliwe. Ostatecznie pomyślałam ‘To się musi wreszcie skończyć!’. Nie mogę już słuchać tej narracji o byciu albo nie byciu w ciąży. Nie macie pojęcia, co dzieje się w naszych życiach i dlaczego pewne rzeczy się dzieją lub nie" - dodała aktorka.

"Jeśli wychodzisz na zewnątrz i widać ci sutki, albo twój brzuch jest trochę wzdęty, albo nie osiągnęłaś dokładnie tej wagi, jaką chciałaś - jesteś idealna bez względu na to, jak wyglądasz, gdzie się znajdujesz i kto to ocenia. Musisz zignorować ten hałas. Dla mnie nie jest to problem, bo wiem, że jestem szczęśliwa, zdrowa i robię wszystko co mogę, by być w porządku".