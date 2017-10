Jean Rochefort nie żyje. Francuski aktor miał 87 lat

Zmarł Jean Rochefort - francuski aktor filmowy i teatralny, scenarzysta i reżyser. Artysta, który stworzył wielkie kreacje w filmach "Mąż fryzjerki", "Widmo wolności", "Człowiek w żelaznej masce", "Śmieszność" czy "Artysta i modelka", miał 87 lat.

Jean Rochefort (1930-2017) AFP

Jean Raoul Robert Rochefort, lepiej znany jako Jean Rochefort urodził się 29 kwietnia 1930 roku w Paryżu.



Mając dziewiętnaście lat podjął studia na Centre d'Art Dramatique de la rue Blanche. Naukę kontynuował w Paris Conservatoire. Od 1953 roku przez siedem lat związany był z Compagnie Grenier Hussenot.



Zadebiutował na ekranie w komedii "Spotkanie w Paryżu" (1956). Stworzył wiele charakterystycznych postaci w filmie przygodowym na podstawie książki Alexandre’a Dumasa "Człowiek w żelaznej masce" (1962) czy jednym z najbardziej luźnych formalnie i czysto surrealistycznych filmów komediodramacie Luis Buñuel "Widmo wolności" (1974), komedii "Powrót tajemniczego blondyna" (1974).

Za kreację L'abbé Duboisa w dramacie historycznym "Niech się zacznie zabawa" (1975) oraz rolę kapitana w dramacie wojennym "Krab-Dobosz" (1977) otrzymał nagrodę Cezara - to francuski odpowiednik Oscara.



W dramacie "Mąż fryzjerki" (1990) zagrał Antoine’a, który ma obsesję na punkcie strzyżenia włosów, w komedii Roberta Altmana "Prêt-à-Porter" (1994) był inspektorem Tantpisem. Wystąpił również w dramacie "Śmieszność" (1996) z Fanny Ardant, komedii "Plotka" (2000) u boku Daniela Auteuila i Gérarda Depardieu.

Zdjęcie Jean Rochefort w czasie kręcenia filmu "Le Moustachu" (1986) / AFP

Nie wszyscy wiedzą, że wybitny francuski aktor miał przed laty polską żonę. Wspominał o tym w 2014 roku w rozmowie z Piotrem Czerkawskim, przeprowadzonej przy okazji polskiej premiery filmu "Artysta i modelka", a opublikowanej na stronach dziennik.pl.



"Och, jest pan z Polski? 'Proszę bardzo, dziękuję, do widzenia'. Zdziwiłem pana? Dawno temu miałem polską żonę, córkę komunistycznego dygnitarza" - opowiadał Jean Rochefort.

"W 1958 roku w Warszawie wzięliśmy ślub cywilny. Moim świadkiem był Jean-Pierre Marielle, również aktor, którego może pan kojarzyć choćby z 'Kodu da Vinci'. Pamiętam, że w obcym kraju byliśmy zdezorientowani, a sama ceremonia przebiegała na sposób bardzo chaotyczny. Doszło do tego, że urzędnik się pomylił i niewiele brakowało, by to Jean-Pierre poślubił moją żonę" - dodał aktor.

Rochefort wspominał również, że poznał kiedyś Zbigniewa Cybulskiego ("Pamiętam, że upiliśmy się kiedyś na festiwalu w Sztokholmie") i podobały mu się filmy "Popiół i diament" Andrzeja Wajdy oraz "Dwaj ludzie z szafą" Romana Polańskiego.

"Polański to geniusz, ale wiem, że wasze kino nie kończy się na klasyce" - mówił francuski aktor.