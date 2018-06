Jared Leto ponownie jako Joker

Jared Leto wkrótce będzie miał szanse opowiedzieć więcej o swoim mrocznym bohaterze Jokerze. Ponownie ma przywdziać strój Jokera z filmu w "Legion samobójców" Davida Ayera z 2016 roku. Aktor ma również wyprodukować film.

Jared Leto na europejskiej premierze filmu "Legion samobójców", Londyn 2016 AFP

Warner Bros poinformował, że w przygotowaniu jest nowy projekt filmowy z Jokerem, kreowanym przez Jareda Leto.

Reklama

Charakterystyczny błazen, książę czarnych charakterów, jest dobrze znany w światowej kinematografii. Po raz pierwszy w Jokera w kinie wcielił się amerykański aktor Cesar Romero w 1966 roku, następnie Jokerem byli: Jack Nicholson, Mark Hamill, Heath Ledger, Christopher Nolan i wreszcie Jared Leto.



Charakterystyczne cechy Jokera, to zielone włosy, blada twarz i niepokojący uśmiech wywołany bliznami w kącikach ust. Jak na razie, nie została ujawniona żadna informacja o fabule i dacie premiery filmu. Widzowie jednak już mają nadzieję, że w filmie zobaczą nieznane fragmenty życia tej kultowej postaci.

Leto jest też gitarzystą zespołu 30 Seconds to Mars. W kwietniu grupa wystąpiła w Łodzi. Leto i jego zespół zawsze chętnie wracają do Polski. Powód? Nie tylko gorące przyjęcie fanów, ale i ich ukochana potrawa - pierogi.