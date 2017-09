Jan Tříska nie żyje. Zagadkowa śmierć

​Nie żyje znakomity, czeski aktor Jan Tříska. Jego śmierć owiana jest niemałą tajemnicą.

Jan Tříska (4.11.1936 - 25.09.2017) w scenie z filmu "Szaleni" /materiały prasowe

80-letni artysta w sobotę, 23 września, spadł z praskiego mostu Karola do Wełtawy. Z rzeki wyciągnęła go dwójka turystów. Przez weekend Tříska leżał w szpitalu w stanie krytycznym, zmarł kilkanaście godzin temu. Śmierć aktora oficjalnie potwierdził dyrektor praskiego teatru Jan Hrušínský.

Nadal jednak nie wiadomo, jak doszło do tragicznego zdarzenia. Nie ma informacji czy wypadek był wynikiem przypadku, potknięcia się aktora, czy może był świadomym samobójstwem.

Tříska był w latach komunizmu jednym z bardziej zaangażowanych politycznie artystów. W 1977 roku, po podpisaniu opozycyjnego manifestu, został zmuszony do emigracji. Wyjechał do USA, gdzie zagrał m.in. w"2010: Odysei kosmicznej" (1984), "Karate Kid III" (1989) czy "Roninie" (1998). Do swoich amerykańskich produkcji angażował go rodak Miloš Forman. Aktor wystąpił u słynnego reżysera w m.in. obrazie "Ragtime" (1981) i "Skandaliście Larrym Flyncie" (1996).

Po przewrocie systemowym Tříska przylatywał do swojej ojczyzny wielokrotnie. Powrócił także na łono czeskiego kina. Pojawił się w nominowanej do Oscara "Szkole Podstawowej" (1991), docenionych komediach "Jedna ręka nie klaszcze" (2003) i "Na złamanie karku" (2004) oraz surrealistycznym dziele Jana Švankmajera "Szaleni" (2005). Trzykrotnie był nominowany do aktorskiej nagrody Czeskiego Lwa.