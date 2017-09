James Bond weźmie ślub

W nowym filmie o przygodach Jamesa Bonda agent 007 weźmie ślub - wynika z nieoficjalnych informacji serwisu Page Six.

Daniel Craig i Berenice Marlohe na premierze filmu "Skyfall" AFP

"Bond opuszcza MI6, zakochuje się i bierze ślub" - fabułę 25. filmu serii ujawnia informator Page Six.



Emerytura najsłynniejszego filmowego agenta świata nie będzie jednak trwała zbyt długo. Po tym, jak świeżo poślubiona żona Bonda ginie w podejrzanych okolicznościach, 007 wraca, by wypełnić kolejną misję.



W głównej roli ponownie zobaczymy Daniela Craiga. "Chcę opuścić tę serię z klasą. Nie mogę się już doczekać" - aktor przyznał w połowie sierpnia.



49-letni artysta zagrał legendarnego agenta 007 już w czterech filmach. Po ostatnim z nich - "Spectre" z 2015 roku - zarzekał się jednak, że już nigdy nie powróci do roli Bonda. Jak sam mówił - wolałby raczej "podciąć sobie żyły".



Po niekrótkich negocjacjach z producentką poprzednich czterech obrazów - Barbarą Broccoli - Craig ostatecznie zgodził się na powrót do roli.

Wideo Confirmed! Daniel Craig Will Return As James Bond

"Było dużo rozmów na temat tego, kto miałby zagrać następnego Bonda, ale Barbarze udało się przekonać Daniela do jeszcze jednego filmu" - mówiła jedna z osób zaangażowanych w produkcję. - "Daniel jest uwielbiany przez fanów na całym świecie. Przyniósł niesamowite odrodzenie serii, jeśli chodzi o wyniki finansowe. Szefowie wiedzieli, że nie mogą go tak łatwo stracić".

Fabuła 25. Bonda - pod roboczym tytułem "Shatterhand" ("Grzmocąca pięść") - ma być wzorowana na książce amerykańskiego pisarza Raymonda Bensona, który napisał również inne powieści o przygodach słynnego 007, m.in. "Jutro nie umiera nigdy" i "Śmierć nadejdzie jutro".



Zdjęcia do filmu mają odbyć się w Chorwacji w przyszłym roku. Pierwsze informacje na ten temat pojawiły się w prasie po tym, gdy przedstawiciel miejscowych władz w chorwackim Dubrowniku pochwalił się tym w rozmowie z lokalnymi mediami. Fabuła ma również poprowadzić głównego bohatera m.in. na południe Francji i do Japonii.

Według informacji tabloidu "The Sun" faworytką do nagrania tytułowej piosenki jest brytyjska wokalistka Adele, która w przeszłości świętowała sukcesy z utworem do filmu "Skyfall", wygrywając m.in. nagrody Grammy i Złotego Globu.

25. film o przygodach agenta 007 ma mieć premierę w listopadzie 2019.