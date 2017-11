Jakub Gierszał w roli Stanisława Ulama [pierwsze zdjęcie]

Pojawiło się pierwsze zdjęcie Jakuba Gierszała w roli wybitnego polskiego matematyka Stanisława Ulama. Reżyserem filmu "Geniusze" jest Niemiec Thorsten Klein.

Jakub Gierszał wjako Stanisław Ulam /materiały prasowe

W "Geniuszach" Jakub Gierszał sportretuje jednego ze współtwórców bomby wodorowej.



Reklama

- Mimo historycznego kostiumu "Geniuszy", jest to film o młodych ludziach - mówi producentka, Joanna Szymańska. - Gdy Ulam wyjechał do USA, nie miał nawet trzydziestu lat. Tam od zera musiał zbudować swoje życie i poradzić sobie z ogromną traumą wojennych doświadczeń. Stanisław, pod powłoką żartownisia i bawidamka skrywał wielki ból i cierpienie, które za wszelką cenę starał się ukryć przed światem. Jakub jest bardzo dojrzałym aktorem, doskonale czuje postać, a współpraca z nim to przyjemność - dodaje Szymańska.

Projekt otrzymał już dofinansowanie na rozwój oraz na produkcję z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a w chwili obecnej trwa proces zamykania budżetu w Niemczech i w Kanadzie. Ekipa wejdzie na plan w połowie 2018 roku. Scenariusz filmu "Geniusze" oparty jest o autobiografię Ulama, zatytułowaną "Przygody matematyka".



Film produkują wspólnie Lena Vurma (Dragonfly Films, Niemcy) , Joanna Szymańska i Dawid Janicki (Shipsboy, Polska) oraz Mary Young Leckie (Solo Productions, Kanada). Reżyserem "Geniuszy" jest Thorsten Klein.

Stanisław Ulam to polski matematyk należący do środowiska słynnej "lwowskiej szkoły matematycznej", uczeń Stefana Banacha. Po obronie doktoratu w 1934 roku rozpoczął karierę naukową na najważniejszych europejskich uniwersytetach m.in. w Cambridge i Paryżu. W przededniu II wojny światowej uzyskał wizę amerykańską i niemalże w ostatniej chwili opuścił Lwów, zabierając ze sobą młodszego brata, Adama. W Stanach Zjednoczonych dołączył do grupy naukowców pracujących w słynnym ośrodku badań jądrowych w Los Alamos, gdzie wspólnie z Edwardem Tellerem, prowadził zakończone sukcesem badania nad skonstruowaniem bomby wodorowej.