Jaki będzie 2017 rok w polskim i światowym kinie?

Co ciekawego czeka nas w polskiej i światowej kulturze. Kiedy do kin wejdą najbardziej oczekiwane filmy? Sprawdźcie!

Film "Ciemniejsza strona Greya" trafi na ekrany polskich kin 10 lutego 2017 roku /materiały dystrybutora

13 stycznia do kin trafi ostatni film Andrzeja Wajdy "Powidoki". Zmarły w październiku reżyser zdążył poznać pierwsze, bardzo pozytywne recenzje po światowej premierze w Toronto.

Reklama

"Film został przyjęty ze zrozumieniem, co nie jest łatwe, dlatego że to są lata 50., wydawało się, że to jest taki wewnętrzny, polski problem, ale okazuje się, że jednak nie" - mówił w rozmowie z RMF FM Wajda.



"Powidoki" to historia szykanowanego przez komunistów malarza Władysława Strzemińskiego. Tytułową rolę w filmie zagrał Bogusław Linda. Film był polskim kandydatem do Oscara.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Powidoki" [drugi trailer] materiały dystrybutora

Pod koniec stycznie do kin wejdzie "Sztuka kochania", film opowiadający historię Michaliny Wisłockiej.

Polską rewolucjonistkę seksualna zagra Magdalena Boczarska. W obsadzie są jeszcze m.in. Eryk Lubos, Borys Szyc, Arkadiusz Jakubik, Karolina Gruszka i Piotr Adamczyk. Muzykę napisał Radzimir Dębski, a autorem zdjęć jest Michał Sobociński.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" [trailer] materiały dystrybutora

24 lutego widzowie zobaczą "Pokot". Obraz Agnieszki Holland jest adaptacją powieści Olgi Tokarczuk "Prowadź swój pług przez kości umarłych". Światowa premiera filmu odbędzie się kilka dni wcześniej w Konkursie Głównym Festiwalu Filmowego w Berlinie.



Latem czeka nas premiera "Volty". Jak mówi reżyser Juliusz Machulski - to będzie przewrotna komedia łotrzykowska z historią w tle.

Co czeka nas w światowym kinie?

W najbliższą niedzielę, 8 stycznia, odbędzie się gala rozdania Złotych Globów w Hollywood. Faworytami są musical "La La Land", "Boska Florence" z Meryl Streep, która dostanie też nagrodę za całokształt i "Zwierzęta nocy" Toma Forda.

Złote Globy to zwykle przedoscarowe prognostyki. Czy się sprawdzą, okaże się w dniu rozdania Oscarów.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "La La Land" [trailer 2] materiały dystrybutora

Gala Oscarowa odbędzie się 26 lutego. Również w lutym odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie. "Pokot", najnowszy film Agnieszki Holland będzie tam walczył w Konkursie Głównym o Złotego Niedźwiedzia.

W 2017 roku do kin wchodzi "Ciemniejsza strona Greya". Z kolei Martin Scorsese zabierze nas do XVII-wiecznej Japonii w filmie "Milczenie", w którym mentora jezuitów zagra Liam Neeson. Czekamy też na "Łowcę androidów dwa" z Harrisonem Fordem i Ryanem Goslingiem w obsadzie.

Wideo Ciemniejsza strona Greya - drugi zwiastun

2017 rok zakończymy grudniową światową premierą ósmej części "Gwiezdnych wojen". Wiadomo, że Carrie Fisher, księżniczka Leia zdążyła przed śmiercią nakręcić wszystkie sceny na potrzeby tego filmu.

Katarzyna Sobiechowska-Szuchta