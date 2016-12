"Jackie": Natalie Portman walczy o Oscara

Jest już polski zwiastun "Jackie" - filmu, który przyniósł Natalie Portman nominację do Złotego Globu i umocnił jej szanse na kolejnego Oscara.

Natalie Portman w scenie z "Jackie" /materiały dystrybutora

Wyprodukowany przez Darrena Aronofsky’ego ("Requiem dla snu", "Czarny łabędź") obraz przedstawia kulisy jednego z najbardziej wstrząsających momentów w dziejach Ameryki - zabójstwa JFK, widzianego oczami Pierwszej Damy - Jacqueline Bouvier Kennedy. "Jackie" to poruszająca historia kobiety-ikony, uosobienia klasy, stylu i szyku. Postaci równie inspirującej, co tajemniczej. Uznawany za poważnego kandydata do Oscarów film wyreżyserował Pablo Larraín - zdobywca Srebrnego Niedźwiedzia na MFF w Berlinie (za "El Club").



Oklaskiwana przez widzów i krytyków "Jackie" ma na koncie blisko 30 prestiżowych nagród i 77 nominacji. Wśród nich m.in. Nagrodę za Najlepszy Scenariusz i Nagrodę Specjalną na MFF w Wenecji, statuetkę Critics' Choice i Hollywood Film Award. Poruszająca historia legendarnej Jacqueline Kennedy trafi do polskich kin 3 lutego 2017.



Jacqueline Bouvier Kennedy ma 34 lata, kiedy jej mąż zostaje wybrany na Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Elegancka i stylowa, od razu staje się globalną ikoną, jedną z najbardziej znanych kobiet na świecie. Jej intuicja i smak w kwestiach mody, sztuki i wystroju wnętrz są powszechnie podziwiane.



Jednak 22 listopada 1963 roku poukładane życie Pierwszej Damy rozsypuje się na kawałki. Podczas wyborczej podróży do Dallas, ginie John F. Kennedy, a pogrążona w żałobie Jacqueline, na pokładzie Air Force One, powraca do Waszyngtonu. Mierząc się z tragedią, postanawia kontynuować dzieło męża. W ciągu kilku dni nie tylko dopisze triumfalny koniec do mitu JFK, ale też ugruntuje legendę, której na imię... Jackie.