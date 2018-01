Jacek Chmielnik: Nie jestem urodzonym aktorem

W środę, 31, stycznia, Jacek Chmielnik obchodziłby 65. urodziny. Niestety, polski aktor, którego widzowie z pewnością pamiętają z filmów "Vabank", "Kingsajz" i serialu "Nad Niemnem", zmarł tragicznie w 2007 roku.

Bez przesady z tym aktorstwem - mawiał Jacek Chmielnik

Były wakacje i Jacek Chmielnik spędzał je z rodziną w swoim domu letniskowym w Suchawie pod Włodawą. 22 sierpnia 2007 roku wieczorem aktor zszedł do piwnicy i został śmiertelnie porażony prądem. Mimo reanimacji zmarł. Miał 54 lata.

"Wszystko wskazuje na to, że na kontakcie, którego dotknął wystąpiło przebicie prądu. Stwierdziliśmy tam napięcie 220V. Aktor stanął w kałuży rozlanej wody. Miał pecha, gdyż do piwnicy zszedł na bosaka" - tłumaczył śmierć aktora Janusz Wójtowicz, rzecznik lubelskiej policji.



Ciało artysty odnalazła jego 26-letnia wówczas córka Julia. Wezwała pogotowie, ale na ratunek było już za późno. To był szok przede wszystkim dla rodziny aktora - żony Wandy, syna Igora i wspomnianej córki. Dzieci Chmielnika kontynuują rodzinną tradycję artystyczną. Igor jest aktorem, natomiast Julia - dyrygentką, trenerem dykcji i śpiewu (przygotowuje wokalnie uczestników programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo").

Z Katarzyną Gniewkowską w scenie z filmu "Między ustami a brzegiem pucharu"

Tragiczna śmierć Jacka Chmielnika wstrząsnęła również przyjaciółmi, kolegami z planu i fanami aktora. "Był bardzo skromnym, pełnym pokory człowiekiem. Praca z nim była bezproblemowa, a wręcz niesamowicie przyjemna" - wspominał Chmielnika reżyser "Vabanku" Juliusz Machulski.

Gwiazdor zasłynął rolami w dwóch częściach właśnie "Vabanku" oraz "Kingsajzie" Juliusza Machulskiego - wszyscy pamiętają słynną scenę z udziałem Katarzyny Figury. Aktor wystąpił również w takich filmach i serialach, jak "Polskie drogi", "Nad Niemnem", "Świat według Kiepskich", "Na dobre i na złe". Prowadził też popularny teleturniej "Kochamy polskie seriale", który był nagrywany w lubelskim studiu TVP. "Jacek nigdy nie robił z siebie gwiazdora. Był normalnym człowiekiem. Pogodnym, sympatycznym i ciepłym" - mówiła o aktorze Lidia Turowicz z lubelskiego oddziału TVP.

Ta scena z Jackiem Chmielnikiem i Katarzyną Figurą przeszła do historii polskiego kina

W ostatnich latach życia Jacek Chmielnik grał przede wszystkim w serialach. Mieliśmy okazję podziwiać jego talent m.in. w "Lokatorach" i "Rodzinie zastępczej". "Widzowie znają go głównie z ról komediowych, ale pod maską komika i wesołej osoby, okazał się bardzo wrażliwym i poważnie myślącym człowiekiem" - mówił o zmarłym aktorze reżyser Jan Kidawa-Błoński.



Przez całe życie Jacek Chmielnik związany był ponadto z teatrem. Ukończył wydział aktorski w Łodzi, na scenie debiutował w warszawskim Teatrze Ateneum. Grywał także w teatrach w Kaliszu, Łodzi, Poznaniu i Krakowie. Zajmował się również reżyserowaniem spektakli teatralnych. Pracował jako reżyser w łódzkim Teatrze Powszechnym.

Artysta w scenie z "Bliskich spotkań z wesołym diabłem"

W 2003 roku podczas czatu, który odbył się w poznańskiej redakcji Naszego Miasta, aktor pytany czy zrobił wszystko, by swój talent wykorzystać, odpowiedział: "Pewnie nie, ale piszę własne sztuki, reżyseruję, prowadzę knajpę pod Krakowem, coś próbuję robić. A w ogóle to bez przesady z tym aktorstwem. Jakieś młode dziewczyny czasem rozpoznają mnie na ulicy, czasem proszą o autograf, to mile łaskocze moją próżność i w zasadzie wystarczy". "Nie jestem urodzonym aktorem. Jestem facetem" - dodał.

W 2013 roku Julia Chmielnik opublikowała na YouTubie wywiad, który przeprowadziła ze swoim tatą.



Z ukochaną córką Julią we wrześniu 2004 roku

"Przedstawiam Wam ostatni wywiad z Jackiem Chmielnikiem, moim tatą. Zrobiłam go w naszej wakacyjnej bazie w 2006 roku. Tata nie wiedział, że będzie kiedykolwiek upubliczniony. To była nasza rodzinna zabawa. Mam jednak przekonanie, że nie będzie miał mi za złe, jeśli go zaprezentuję szerszemu gronu. W końcu nie ma tu nic, czego mógłby się powstydzić. Wręcz przeciwnie. Dla mnie jest on osobistą i bardzo szczerą rozmową, która wzrusza i podnosi na duchu".

Kiedy Julia pyta ojca, jak widzi swoją przyszłość, jakie słowo mu się nasuwa w związku z przyszłością, Jacek Chmielnik odpowiada: "Harmonia".