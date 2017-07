Ingrid Bergman: Wszystko dla miłości

Dla miłości nie wahała się porzucić męża i dziecka. Skandal, jaki wywołała, odbił się echem na dwóch kontynentach.

Z drugim mężem Robertem Rossellinim i trójką ich dzieci /Keystone/Picture Post/Hulton Archive /Getty Images

Rodzice Ingrid Bergman wiele lat czekali na dziecko. Może dlatego ojciec przyszłej aktorki, urodzonej 29 sierpnia 1915 r, właściciel sklepu fotograficznego w Sztokholmie, robił jedynaczce wiele zdjęć. Często też ją filmował. Nic dziwnego, że dziewczynka wcześnie oswoiła się z kamerą.



Ingrid od dziecka marzyła, żeby zostać aktorką. Zdała więc do szkoły teatralnej, szybko też zaczęła dostawać niewielkie role w szwedzkich filmach. Miała 19 lat, gdy poznała stomatologa Pettera Lindströma. Trzy lata później została jego żoną - rok po ślubie urodziła córeczkę Pię. Mąż bardzo wspierał ją w jej karierze, również wtedy, gdy upomniało się o nią Hollywood.



Pierwsze lata w USA nie były łatwe. Ingrid musiała zadowalać się rolami, które nie spełniały jej ambicji i nie dawały niezależności. Gdy Bergman otrzymała propozycję zagrania w "Casablance", nie była zachwycona. Liczyła wtedy na angaż przy innej produkcji. Dała się jednak przekonać, a film stał się przełomem nie tylko w jej karierze, ale i w życiu prywatnym. Została wręcz zasypana kolejnymi propozycjami, a mężczyźni zaczęli zabiegać o jej względy.

Ta z pozoru chłodna Szwedka w rzeczywistości była namiętną kobietą. Szukała czegoś więcej, niż dawał jej mąż. I znajdowała to w ramionach innych mężczyzn. Początkowo nie miało to wpływu na jej małżeństwo. Aż do czasu, gdy obejrzała film Roberto Rosselliniego. Podobno była nim tak zachwycona, że napisała do reżysera z prośbą, by dał jej rolę. Kilka miesięcy później byli już parą.



Ingrid Bergman: Urzekająca 1 15 Ilsa Lund Laszlo to pierwsza naprawdę wybitna rola Bergman. W słynnej "Casablance" (1942) Michaela Curtiza szwedzka aktorka wraz z Humphreyem Bogartem stworzyła jedną z najsłynniejszych par w historii kina. Co ciekawe, Bergman nigdy nie trafiłaby do Hollywood, gdyby nie słynny producent David O. Selznick, który przypadkiem zobaczył aktorkę w dramacie "Intermezzo" Gustafa Molandera i postanowił nakręcić amerykański remake tego filmu, także z Bergman w roli głównej. Produkcja odniosła sukces, a zachwycony Selznick podpisał z Bergman siedmioletni kontrakt. Autor zdjęcia: Źródło: materiały prasowe 15

Ona dla niego porzuciła męża i córkę, a on opuścił żonę. Wybuchł potężny skandal, a zakochanym wiele miesięcy zajęła walka o uzyskanie rozwodów. Szczęście nie trwało długo. Robert zaczął zdradzać żonę, a na dodatek jego kochanka zaszła w ciążę.



Ingrid opuściła niewiernego męża i związała się ze szwedzkim producentem Larsem Schmidtem i z nim wychowywała trójkę dzieci z drugiego małżeństwa. Ten związek też nie przetrwał jednak próby czasu...



W połowie lat 70. u aktorki zdiagnozowano raka piersi. Zmarła w 1982 r. w dniu swoich urodzin. Miała zaledwie 67 lat.