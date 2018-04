Indiana Jones będzie... kobietą?

Steven Spielberg nie wyklucza, że w przyszłości w filmach o przygodach Indiany Jonesa główny bohater będzie... kobietą.

Skoro Kopernik mógł być kobietą, to dlaczego nie Indiana Jones? /materiały dystrybutora

"Moglibyśmy zmienić imię z Jonesa na Joan i nie byłoby w tym nic niestosownego" - reżyser powiedział w rozmowie z tabloidem "The Sun".



W piątym filmie serii, do którego zdjęcia powstaną w Wielkiej Brytanii, w tytułowej roli ponownie zobaczymy Harrisona Forda. Reżyser jest jednak przekonany, że dla czterokrotnego odtwórcy roli Indiany Jonesa będzie to pożegnanie z serią. Jeśli więc miejsce Indiany Jonesa miała by zająć Indiana Joan - nastąpi to nie wcześniej niż w szóstej odsłonie cyklu.



Piąta część "Indiany Jonesa" trafi na ekrany kin w lipcu 2020.



W filmie zabraknie Shii LaBeoufa, który w poprzednim filmie serii "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki" wcielił się w postać syna tytułowego bohatera - Mutta Williamsa.

Szczegóły fabuły "Indiany Jonesa 5" owiane są tajemnicą; niektórzy z fanów sugerują jednak, że film miałby powstać w oparciu o komiks i grę komputerową "Indiana Jones and the Fate of Atlantis".