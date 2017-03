"Indiana Jones 5": Znamy datę premiery

Disney poinformował, że 5. część przygód Indiany Jonesa trafi do kin 19 lipca 2019. Za kamerą stanie Steven Spielberg, w tytułową postać wcieli się Harrison Ford.

Będzie to pierwszy film serii od czasu premiery "Indiany Jonesa i Królestwa Kryształowej Czaszki" w 2008 roku.

Wiadomo, że muzykę do "5-tki" napisze John Williams; Spielberg ujawnił również w ubiegłym roku, że George Lucas pełnił będzie obowiązki producenta wykonawczego.

"Nigdy nie nakręcę 'Indiany Jonesa' bez George'a Lucasa. To byłoby szaleństwo" - reżyser powiedział w czerwcu 2016.



Na razie brak szczegółów fabuły przygotowywanego filmu. "Jedyne, co mogę wam powiedzieć, to że nie zabiję na końcu Harrisona [Forda]" - zdradził Spielberg.



"Dla mnie najbardziej interesujące w tej postaci jest to, że Indiana potrafił przetrwać różne trudne momenty, że ma odwagę, a przy tym nigdy nie traci dowcipu i inteligencji. Choć niekiedy się boi, zawsze udaje mu się wyjść cało z sytuacji... bez wyjścia. To przecież mogę dalej robić" - Harrison Ford mówił w 2013 roku w rozmowie z "The Telegraph".