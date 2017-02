"ICOIDI": Kleczewska wystawia von Triera

Grupa młodych ludzi ucieka od świata zewnętrznego, tworząc małą komunę - premiera spektaklu "ICOIDI" w reżyserii Mai Kleczewskiej odbędzie się 4 lutego w Teatrze Collegium Nobilium.

W swym nowym spektaklu Maja Kleczewska (L) skłąda hołd Larsowi von Trierowi (P) /AKPA / AFP

Bohaterami sztuki są młodzi ludzie, którzy zdecydowali się odciąć od świata i stworzyć własną komunę w centrum miasta, żyć według swoich zasad. Do cywilizacji zniechęca ich dominująca mieszczańska mentalność, narzucająca fałszywy styl życia, "opresyjne" normy społeczne.

Swój bunt wyrażają, udając niepełnosprawnych umysłowo.

- Nasi idioci wybierają bycie idiotami. To znak sprzeciwu wobec zastanej rzeczywistości. To miejsce, do którego oni decydują się pójść - odciąć się od swojej pracy, kariery, rodzin. Tworzą swój własny świat, działający na określonych zasadach. To świat, w którym mogą wszystko i w którym się zakochują. Jest tylko jeden warunek - muszą być idiotami na znak sprzeciwu. Sami wybierają taką metodę - powiedział podczas czwartkowego spotkania z mediami asystent reżyserki Damian Josef Neć.

Jak dodał, ta krytyka współczesnego konformizmu stworzona została nie tylko na podstawie filmu "Idioci" Larsa von Triera, ale także innych obrazów artysty, takich jak: "Przełamując fale", "Tańcząc w ciemnościach", "Melancholia" czy "Element zbrodni".

- W swoich filmach von Trier operuje konfliktami, a te są bardzo sceniczne. To reżyser, który ma w sobie niezgodę na otaczający go świat i poczucie ogromnej wolności artystycznej. To zawsze jest teatralne. Zwłaszcza dla roku dyplomowego, w którym aktorzy mogą powiedzieć absolutnie wszystko o świecie, w jakim przyszło im żyć - zauważył asystent Mai Kleczewskiej.

Podkreślił także, że grupę tworzą buntownicy, ale także jednostki "złamane". - Wprowadzamy też postaci z innych filmów von Triera. Spotykamy trzy kobiety Larsa von Triera: Karen z "Idiotów", Bess z "Przełamując fale" i Suzan z "Tańcząc w ciemnościach". To trzy ulubione, w naszym przekonaniu, postaci von Triera, generatory konfliktów - dodał Neć.

"ICOIDI" to spektakl dyplomowy studentów Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.