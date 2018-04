Ian McKellen uwiedzie Helen Mirren

23 kwietnia w Londynie rozpoczęły się zdjęcia do dramatu "The Good Liar", w którym na dużym ekranie po raz pierwszy spotykają się zdobywczyni Oscara Helen Mirren ("Królowa") oraz dwukrotnie nominowany do Oscara Ian McKellen ("Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia"). Bill Condon, nagrodzony Oscarem scenarzysta "Bogów i potworów", wyreżyseruje i wyprodukuje film na podstawie scenariusza napisanego przez Jeffreya Hatchera ("Pan Holmes") w oparciu o cieszącą się powszechnym uznaniem powieść Nicholasa Searle’a.

Helen Mirren i Ian McKellen nareszcie razem na ekranie /Craig Barritt /Getty Images

Zawodowy oszust Roy Courtnay (McKellen) nie może uwierzyć własnemu szczęściu, kiedy poznaje w internecie dobrze sytuowaną wdowę Betty McLeish (Mirren). W miarę jak Betty otwiera przed nim swój dom i wpuszcza go do swojego życia, Roy z zaskoczeniem odkrywa, że mu na niej zależy. Uczucie sprawia, że musi umiejętnie balansować na granicy prawdy i kłamstwa, a rutynowy szwindel okazuje się najtrudniejszym w jego życiu.



W obrazie "The Good Liar" występią także Russell Tovey (serial "Quantico") i Jim Carter (serial "Downton Abbey").

Condon odpowiada za jego produkcję wraz z producentem Gregiem Yolenem. Funkcję producentów wykonawczych pełnią Jack Morrissey, Nick O’Hagan, Aaron L. Gilbert oraz Jason Cloth.

W ekipie filmowej znaleźli się: operator Tobias A. Schliessler ("Piękna i Bestia", "Pan Holmes"), scenograf John Stevenson (nominowany do nagrody BAFTA za obraz "Burton i Taylor"), montażystka Virginia Katz ("Pan Holmes") oraz projektant kostiumów Keith Madden (miniserial "Patrick Melrose", "Pan Holmes").

Zdjęcia do filmu "The Good Liar" będą realizowane w Londynie i Berlinie. Jego premierę zaplanowano na 2019 r.